Cần Thơ cho thuê nhà đất dôi dư: 'Không niêm yết giá xong rồi bỏ đó'

Ngày 13.11, ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, làm việc với các sở ngành, đơn vị, xã, phường có liên quan về việc xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Cần Thơ, sau sáp nhập thành phố dôi dư 691 cơ sở nhà, đất. Tất cả phương án xử lý đã được duyệt, trong đó Trung tâm phát triển quỹ đất nhận 158 cơ sở, Sở Tài chính nhận 2 cơ sở và UBND các xã, phường nhận 531 cơ sở.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc về công tác xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ẢNH: THANH DUY





Về tiến độ khai thác, số nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý triệt để là 325/691, bao gồm 39 cơ sở khai thác có nguồn thu ngân sách và 286 cơ sở phục vụ mục đích công cộng.

Thành phố hiện còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý triệt để. Trong đó, có 210 cơ sở khai thác theo hình thức cho thuê (115 cơ sở đã thông báo cho thuê, 2 cơ sở xác định giá cho thuê nhưng chưa đăng thông báo và 93 cơ sở chưa hoàn thành xác định đơn giá), 140 cơ sở khai thác theo pháp luật về đất đai (còn vướng mắc 16 cơ sở).

Đến nay, một số xã, phường vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, xác minh nguồn gốc, hồ sơ pháp lý, hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất dôi dư. Mặc dù một số cơ sở đã được xác định phương án xử lý nhưng khi rà soát lại phát sinh vướng mắc (như lấn chiếm, tranh chấp) phải điều chỉnh phương án, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố.

Sở Tài Chính yêu cầu các đơn vị phải chốt phương án khai thác chậm nhất tới ngày 18.11. Sau thời hạn này không tiếp tục điều chỉnh, thay đổi phương án mà tập trung vào tổ chức đẩy nhanh tiến độ khai thác, để hoàn thành công tác xử lý triệt để trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, nhiều đơn vị, xã, phường chậm khai thác tài sản dôi dư đã trình bày thực trạng, cập nhật hướng xử lý tiếp theo; đồng thời, nói lên khó khăn đang gặp phải về việc xác định giá đất, đấu giá, cho thuê ngắn hạn, xử lý tài sản xuống cấp…

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo về công tác xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ẢNH: THANH DUY

Phát biểu chỉ đạo, ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết còn 43 xã, phường chưa hoàn thành xử lý tài sản dôi dư. Cần Thơ hiện mới đạt tỷ lệ 47%, thấp hơn trung bình cả nước (63%).

Theo ông Nam, việc cho thuê tài sản được hay không là có thể thông cảm được, vì phụ thuộc vào quy luật cung cầu của thị trường. Nhưng đến nay, còn địa phương chưa làm được gì, chậm trễ về thủ tục pháp lý là khó chấp nhận. Đến ngày 30.11, các đơn vị phải hoàn thành hết việc làm giá, niêm yết giá cho thuê nhà, đất dôi dư.

Đề cập đến 115 cơ sở chưa có ai thuê, ông Vương Quốc Nam mong muốn các đơn vị, xã phường vừa coi mình là nhà quản lý và nhà kinh doanh để thu hút "đầu tư". Mọi người phải chú trọng đến công tác kêu gọi, quảng bá, tìm cách thông tin rộng rãi để nhiều người dân, tổ chức biết đến, chứ không phải là niêm yết giá xong rồi bỏ đó.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Tài chính phải quan tâm giúp các xã, phường điều chỉnh, xử lý đến nhóm tài sản dôi dư thuộc nhóm có tranh chấp và bị hư hỏng, xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Để những tài sản này có thể chuyển sang cho thuê theo luật định.