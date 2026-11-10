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    Hơn 600 trụ sở dôi dư ở Vĩnh Long có chủ mới

    Nam Long
    Nam Long
    Sau sáp nhập, Vĩnh Long có 750 trụ sở dôi dư, bỏ hoang nguy cơ gây lãng phí. Ngành chức năng nỗ lực xử lý, đến nay đã có hơn 600 trụ sở có người và đơn vị tiếp quản sử dụng.

    Ngày 10.11, tin từ Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cho biết sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Long có tổng số 750 cơ sở nhà đất công dôi dư. Trong đó, 531 cơ sở của địa phương và 219 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. 

    Hơn 600 trụ sở dôi dư ở Vĩnh Long được khoác áo mới, có chủ mới - Ảnh 1.

    Các trụ sở là cơ quan chuyên môn của huyện Long Hồ cũ được cho thuê sử dụng

    ảnh: nam long

    Theo đó, tính đến ngày 8.11, các đơn vị chức năng đã xử lý triệt để 604 cơ sở; chưa xử lý 146 cơ sở. Theo Sở Tài chính, trong 604 cơ sở nhà đất công đã được xử lý, tỉnh cho thuê 93 cơ sở; làm nhà ở công vụ 21 cơ sở và 490 cơ sở điều chuyển/giao UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.

    Hơn 600 trụ sở dôi dư ở Vĩnh Long được khoác áo mới, có chủ mới - Ảnh 2.

    Hơn 600 trụ sở công dôi dư ở Vĩnh Long đã được xử lý

    ảnh: nam long

    Đối với các cơ sở nhà, đất không có khả năng khai thác (11 cơ sở), Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã trình UBND tỉnh giao về UBND các xã, phường quản lý, xử lý. 

    Trước đó, ngày 23.10, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cũng đã có công văn về việc phối hợp, hướng dẫn quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư đến UBND các xã, phường. Để sớm đưa tài sản vào khai thác, sở sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện để sớm đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác.

    Hiện Sở Tài chính Vĩnh Long được giao chủ trì, phối hợp Trung tâm tư vấn xây dựng UBND các xã, phường rà soát lại các cơ sở nhà, đất trên địa bàn các xã để ưu tiên để đưa vào danh mục ưu tiên cho các hợp tác xã thuê, dự kiến thời gian chậm nhất ngày 13.11.

    Còn  Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương xác định giá khởi điểm đối với 36 cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn để đưa vào khai thác chậm nhất 24.11.

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