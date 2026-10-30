Hải Phòng dự kiến đấu giá 208 điểm nhà, đất công sau thu hồi

Ngày 30.10, Sở Tài chính TP.Hải Phòng thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch tổng thể xử lý 273 điểm nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, không sử dụng vào mục đích để ở, do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.



Cơ sở nhà đất tại số 7, phố Hồ Xuân Hương được bàn giao để TP.Hải Phòng quản lý, khai thác. ẢNH: MINH KHÔI

Theo phương án được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cơ bản thống nhất, trong số 273 điểm nhà, đất công, có 208 điểm dự kiến đưa ra đấu giá. Trong đó, 173 điểm có diện tích nhỏ, nằm xen kẹp giữa các hộ dân được đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất ở; 35 điểm có diện tích lớn, nằm trên các trục đường được đề xuất đấu giá đất thương mại, dịch vụ.

Đối với 65 điểm còn lại, thành phố dự kiến tiếp tục cho thuê 44 điểm; chuyển 6 điểm sang cho thuê nhà ở; 8 điểm đã có phương án xử lý, chờ triển khai dự án và 7 điểm chuyển về địa phương quản lý, xử lý theo pháp luật đất đai.

Đến nay, 26 điểm nhà, đất đã được phê duyệt phương án xử lý; 62 trong tổng số 68 điểm nhà trống đã được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác.

Gần 93% số điểm nhà, đất thuộc diện thu hồi đã bàn giao hoặc cam kết trả

Về tiến độ thu hồi tài sản công, Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, trong 159 điểm thuộc diện thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, đã có 148 điểm bàn giao nhà trống hoặc ký biên bản bàn giao, cam kết trả nhà, đạt 93,1%.

Trong đó, 21 điểm đã bàn giao nhà trống, 127 điểm ký biên bản bàn giao và được tạm sử dụng trong thời gian chờ thực hiện phương án xử lý.

Hiện còn 6 điểm đã có quyết định cưỡng chế và 5 điểm đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Đối với 59 điểm thu hồi thông qua khởi kiện tại tòa án, có 15 điểm đã có bản án, trong đó 13 điểm hoàn thành thi hành án.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, việc thu hồi nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý tài sản công. Qua rà soát, có 147 điểm nhà, đất từng được cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới, trong đó 116 điểm không có giấy phép xây dựng.

Đáng chú ý, số tiền thuê nhà còn phải thu khoảng 120,3 tỉ đồng; tiền thuê đất đã tính phải thu khoảng 137,2 tỉ đồng.

TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành việc thu hồi, sắp xếp quỹ nhà, đất trong năm 2026. Thành phố ưu tiên sử dụng các cơ sở phù hợp cho y tế, giáo dục, nhà văn hóa, dịch vụ công; những điểm không có nhu cầu sử dụng vào mục đích công cộng sẽ được đưa ra đấu giá công khai.

Sở Tài chính sẽ công khai danh mục, phương án xử lý và tiến độ từng điểm nhà, đất, nhằm tránh tình trạng tài sản công bị bỏ trống, lãng phí sau thu hồi.