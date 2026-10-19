Hải Phòng giữ nguyên 114 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 19.10, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kết luận về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trung tâm hành chính TP.Hải Phòng tại P.Thủy Nguyên ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo kết luận ngày 16.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chưa thực hiện sắp xếp đối với các xã, phường chưa đạt tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên. Như vậy, TP.Hải Phòng tiếp tục giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu như hiện nay.



Đây là định hướng được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện các yêu cầu của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản báo cáo cơ quan Trung ương về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo yêu cầu. Việc báo cáo phải hoàn thành trong tháng 10.

Cùng với chủ trương giữ nguyên 114 đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, các địa phương phải chủ động rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương phấn đấu đến hết năm 2026 xử lý dứt điểm những hạn chế, vướng mắc tại cơ sở thuộc thẩm quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy và chính quyền cấp xã.