Biệt phái Phó giám đốc Công an Hải Phòng công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Bình Khánh tân Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng ẢNH: H.P

Theo quyết định của đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Ngay sau đó, Công an TP.Hải Phòng cũng công bố quyết định biệt phái có thời hạn đối với Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Nguyễn Bình Khánh đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng kể từ ngày 29.7.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, chúc mừng đại tá Nguyễn Bình Khánh được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới, và mong đại tá Khánh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Nguyễn Bình Khánh khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo và trình độ chuyên môn; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đem hết khả năng, kinh nghiệm và tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Hải Phòng và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.