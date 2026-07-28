Hải Phòng dự kiến giảm 35 - 40% đầu mối trường công lập

Sáng 28.7, trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hải Phòng khóa XVII, trong đó có nội dung sắp xếp trường công lập. Nhiều đại biểu đề nghị UBND thành phố sớm công bố phương án để các địa phương, nhà trường và phụ huynh chủ động nắm bắt thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng Lương Văn Việt thông tin về việc sắp xếp trường công lập ẢNH: PHONG TUYẾT

Giải trình tại hội trường, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng Lương Văn Việt cho biết, việc sắp xếp được triển khai theo chủ trương của Trung ương về tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ mạng lưới trường học và xây dựng phương án theo các nguyên tắc bảo đảm phù hợp với thực tế, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh cũng như việc dạy và học.

Theo ông Việt, tính đến ngày 1.7.2025, Hải Phòng có 1.439 cơ sở giáo dục công lập. Qua rà soát, có 798 trường hoạt động với quy mô dưới 50% công suất thiết kế.

Đây là nhóm trường được đưa vào diện nghiên cứu sắp xếp. Tuy nhiên, việc tổ chức lại sẽ không áp dụng cứng nhắc mà được xem xét trên từng địa bàn, bảo đảm khoảng cách đi học của học sinh và điều kiện thực tế của từng khu vực.

Nếu phương án được phê duyệt, Hải Phòng dự kiến giảm từ 35 - 40% số đầu mối trường công lập so với thời điểm ngày 1.7.2025. Hồ sơ đã được Sở GD-ĐT trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Song song với việc sắp xếp trường lớp, Sở GD-ĐT đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý. Kế hoạch và đề án triển khai dự kiến hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Đề cập đến tình trạng thiếu giáo viên, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, thành phố hiện cần tuyển hơn 2.000 biên chế. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển dụng tạm thời chưa triển khai để chờ hoàn tất việc sắp xếp mạng lưới trường học, tránh phát sinh xáo trộn về tổ chức và nhân sự. Sau khi phương án được thực hiện, thành phố sẽ tính toán nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu mới.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng Lê Văn Hiệu cũng yêu cầu Sở GD-ĐT nghiên cứu kiến nghị của nhiều địa phương liên quan đến mức thu và chế độ chi đối với lực lượng nấu ăn, trông trưa tại các trường học.

Tiếp thu ý kiến, ông Lương Văn Việt cho biết, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND TP.Hải Phòng trình HĐND thành phố sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng phù hợp với biến động giá cả và điều kiện thực tế.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng nhấn mạnh việc sắp xếp trường công lập không chỉ là bài toán về tổ chức bộ máy mà còn tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính.

Vì vậy, ngành giáo dục cần xây dựng tiêu chí rõ ràng, khách quan trong quá trình bố trí nhân sự; đồng thời có phương án hỗ trợ, đào tạo lại hoặc chuyển đổi vị trí việc làm đối với những trường hợp bị ảnh hưởng, bảo đảm quá trình sắp xếp diễn ra ổn định và tạo được sự đồng thuận.