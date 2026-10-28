Cơ hội mới từ quỹ nhà, đất dôi dư

Tại buổi làm việc với các ngành liên quan vào ngày 22.10 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo khẩn trương xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư; đồng thời rà soát, xây dựng danh mục quỹ đất dành cho công viên chuyên đề, không gian công cộng, bãi đỗ xe và cảnh quan đô thị. Hai nhiệm vụ này mở ra cơ hội để thành phố nhìn nhận quỹ đất từ cả góc độ quản lý tài sản lẫn nhu cầu phát triển.

Theo số liệu công bố tại buổi làm việc, trong 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư, có 234 cơ sở đã được điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác; 375 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và mục đích công cộng; 12 cơ sở được xử lý theo hình thức khác. Có 690 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác.

Những con số cho thấy khối lượng công việc còn lớn. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý không chỉ nằm ở việc bàn giao, cho thuê hay hoàn tất thủ tục, mà còn ở cách sử dụng từng cơ sở sao cho phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế; gắn xử lý nhà, đất dôi dư với bài toán phát triển đô thị. Những cơ sở phù hợp cần được xem xét chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng, trên cơ sở hiện trạng, pháp lý và quy hoạch. Vì thế, khai thác đất công, không nên chỉ tính đến nguồn thu trước mắt mà cần tính cả lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng.

Trước mắt, Đà Nẵng vẫn phải đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, bàn giao và phương án xử lý từng cơ sở theo tiến độ được yêu cầu. Những vướng mắc về giấy tờ đất đai, dữ liệu địa chính, hiện trạng tài sản hay trách nhiệm quản lý cần được giải quyết rõ ràng, không để tài sản bỏ trống kéo dài. Quá trình này cũng là cơ hội để thành phố xác định cách sử dụng nguồn lực đất công phù hợp hơn với nhu cầu xã hội.



