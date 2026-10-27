Tinh gọn phải đi cùng minh bạch

Thời gian qua, báo chí phản ánh những băn khoăn về việc bố trí cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai), trong đó có trường hợp nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên, trong khi hiệu trưởng một trường khác được điều động về quản lý trường mới.

Theo kết quả kiểm tra do Sở GD-ĐT Gia Lai công bố ngày 25.10, P.Quy Nhơn Nam đã sắp xếp 13 cơ sở giáo dục còn 6, số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống 19 người. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự tại một số trường sau sáp nhập còn thiếu sót.

Cụ thể, việc không bố trí 5 nguyên hiệu trưởng giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại một số trường chưa đúng định hướng của UBND tỉnh. Sở GD-ĐT đề nghị địa phương rà soát, bố trí 3 nguyên hiệu trưởng giữ chức vụ phó hiệu trưởng, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy sắp xếp trường học không đơn thuần là giảm đầu mối, chức danh. Khi tổ chức bộ máy thay đổi, việc bố trí nhân sự phải căn cứ vào quy định, định hướng của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế. Không phải cứ từng làm hiệu trưởng thì đương nhiên tiếp tục giữ chức vụ quản lý, nhưng cũng không thể bỏ qua những yêu cầu đã được xác định trong phương án sắp xếp.

Việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cũng chưa phải căn cứ duy nhất để quyết định phương án nhân sự. Cơ quan thực hiện còn phải tuân thủ các hướng dẫn liên quan, bảo đảm đúng quy trình và giải trình rõ căn cứ lựa chọn. Nếu chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này, phương án đã triển khai vẫn có thể phải điều chỉnh.

Bên cạnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện. Việc này cần được thực hiện nghiêm túc để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tránh tình trạng chỉ khắc phục kết quả mà bỏ qua những bất cập trong quá trình thực hiện.