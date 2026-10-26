Sáp nhập trường học ở Bắc Nha Trang: Nảy sinh bất cập quản lý

Ngày 26.10, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cho phép chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu thuộc 3 trường công lập trên địa bàn.

Theo chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, phường Bắc Nha Trang đã gộp 26 trường thành 3 trường, tương ứng với 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS. Sau sắp xếp, Trường mầm non phường Bắc Nha Trang có 80 nhóm, lớp với 2.118 trẻ; trường tiểu học có 248 lớp với 9.912 học sinh; trường THCS có 176 lớp với 8.010 học sinh.

Toàn phường hiện có 3 trường chính, 10 phân hiệu và các điểm trường trực thuộc. Trong đó, 13 cơ sở từng là trụ sở chính của các trường trước khi sắp xếp nay chỉ còn là điểm trường, gồm 6 cơ sở mầm non, 4 cơ sở tiểu học và 3 cơ sở THCS.

Một phó hiệu trưởng "ôm" nhiều điểm trường

Theo Đảng ủy phường Bắc Nha Trang, việc giảm đầu mối giúp thống nhất công tác quản lý, sử dụng đội ngũ và nguồn lực giáo dục. Tuy nhiên, số địa điểm dạy học thực tế không giảm. Một số điểm trường cách trụ sở phân hiệu hơn 10 km, trong khi hoạt động chăm sóc, giảng dạy diễn ra đồng thời tại nhiều nơi.

Theo cơ cấu được duyệt, Trường mầm non và Trường THCS mỗi trường có 1 hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng; trường tiểu học có 1 hiệu trưởng, 7 phó hiệu trưởng. Mỗi phó hiệu trưởng phụ trách trường chính hoặc một phân hiệu, đồng thời quản lý thêm các điểm trường được giao.

Phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) xin chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu ẢNH: CTV

Phạm vi công việc trải rộng từ chuyên môn, đội ngũ, cơ sở vật chất đến an toàn trường học, tổ chức bán trú và phối hợp với phụ huynh. Việc phải di chuyển giữa nhiều địa điểm khiến thời gian trực tiếp kiểm tra, xử lý công việc tại từng nơi bị thu hẹp.

Trong khi đó, các điểm trường vốn là trường cũ vẫn giữ nguyên quy mô hoạt động nhưng không có người quản lý trực tiếp như phân hiệu. Điều này gây khó khăn trong phân công, ủy quyền và xác định trách nhiệm khi phát sinh tình huống cần xử lý.

Nhân viên y tế, thủ thư phải "chạy" luân phiên

Đảng ủy phường Bắc Nha Trang cho biết khó khăn còn nằm ở việc bố trí nhân sự hỗ trợ. Theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ, các vị trí y tế trường học, thiết bị, thí nghiệm và thư viện được bố trí riêng cho trường chính và mỗi phân hiệu, mỗi vị trí 1 người. Các điểm trường không được tính vào định mức này.

Vì vậy, một nhân viên y tế có thể phải phụ trách nhiều địa điểm, làm tăng nguy cơ chậm trễ trong sơ cứu và xử lý tình huống phát sinh. Bất cập này đặc biệt đáng lưu ý ở bậc mầm non, nơi trẻ cần được chăm sóc liên tục trong các hoạt động ăn, ngủ, sinh hoạt và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tương tự, việc một thủ thư phục vụ luân phiên nhiều thư viện có thể hạn chế thời gian mở cửa, hoạt động đọc và mượn sách của học sinh. Công tác tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cũng gặp khó khăn khi nhân sự phải phân bổ cho nhiều địa điểm.

Sau sáp nhập, Trường tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành trường tiểu học có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 10.500 học sinh ẢNH: BÁ DUY





Đề xuất chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu

Đảng ủy phường Bắc Nha Trang dẫn kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ ngày 13.10, trong đó yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải lấy chất lượng, an toàn và quyền lợi của học sinh làm thước đo; đồng thời kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị.

Để tháo gỡ những bất cập sau sáp nhập trường học ở Bắc Nha Trang, địa phương đề xuất phương án tổ chức lại các cơ sở giáo dục. Theo đó, Trường mầm non phường Bắc Nha Trang sẽ có 1 trường chính và 8 phân hiệu; trường tiểu học có 1 trường chính và 10 phân hiệu; trường THCS có 1 trường chính và 5 phân hiệu.

Các phân hiệu vẫn trực thuộc trường, chịu sự điều hành của hiệu trưởng, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc bộ máy quản lý riêng. Phương án này không làm tăng số trường công lập, toàn phường vẫn duy trì 3 trường như kết quả sắp xếp trước đó.

Đối với các điểm trường lẻ hiện có, phường đề nghị tiếp tục rà soát để lựa chọn phương án phù hợp. Những nơi vẫn duy trì mô hình điểm trường cần xác định rõ phân hiệu chịu trách nhiệm quản lý, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm nhân sự tại chỗ.