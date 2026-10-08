Khánh Hòa đóng 5 cửa xả dọc bãi tắm phía bắc Nha Trang, chống ô nhiễm biển

Ngày 8.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư hơn 232,4 tỉ đồng. Trong đó sẽ đóng 5 cửa xả dọc bãi tắm phía bắc Nha Trang.

Dự án thuộc nhóm B, triển khai tại phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang trong giai đoạn 2026 - 2028, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Hiện nay, nước thải sinh hoạt tại các phường này vẫn theo tuyến cống chung chảy trực tiếp ra biển, sông. Dự án nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung hiện hữu, giảm thiểu nước thải sinh hoạt xả thẳng ra sông, kênh rạch và vịnh biển, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan du lịch, bảo vệ hệ sinh thái biển, sông.

Đóng 5 cửa xả dọc bãi tắm phía bắc Nha Trang

Theo phương án được duyệt, toàn bộ nước mưa trong phạm vi từ cửa xả Hòn Chồng đến cửa xả Hòn Một sẽ được chuyển ra biển qua cửa xả Ba Làng. Cùng với đó, 5 cửa xả Hòn Chồng, Đoàn Trần Nghiệp, Đặng Tất, Bắc Sơn và Hòn Một bị đóng toàn bộ, nhằm bảo vệ môi trường du lịch cho khu vực bãi tắm từ Hòn Chồng đến Hòn Một và hệ sinh thái biển tại đây.

Một cửa xả tại khu vực bãi biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Toàn bộ nước thải phát sinh trong lưu vực được tách, thu gom thông qua việc đầu tư mới, cải tạo các giếng tách, trạm bơm, rồi đưa về nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cửa xả Hòn Một đến cửa xả Ba Làng, dự án đóng cửa xả Hòn Một, đầu tư trạm bơm, giếng tách tại cửa xả này để tách nước thải sinh hoạt. Tuyến cống hộp dẫn nước mưa mới dài gần 900 m được xây dựng từ Hòn Một qua đường Điện Biên Phủ đến kênh T2. Cửa xả Ba Làng cũng được cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đã phê duyệt.

Ở đoạn từ khu vực bắc đồi La San đến cửa xả Ba Làng, dự án đóng 4 cửa xả Đặng Tất, Bắc Sơn, Đoàn Trần Nghiệp và Hòn Chồng. Trạm bơm, giếng tách hiện có tại cửa xả Đặng Tất được tận dụng, trong đó trạm bơm được cải tạo để bảo đảm mỹ quan đô thị. Tuyến cống hộp nước mưa mới chạy dọc đường Phạm Văn Đồng, từ khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp đến kênh T2, tổng chiều dài khoảng 1.320 m.

Mỗi khi mưa lớn, lưu lượng nước đổ về vượt khả năng bơm, nước thải chưa kịp chuyển đến nhà máy xử lý đã tràn trực tiếp ra biển Hòn Chồng ẢNH: BÁ DUY

Tách nước thải ở Cảng cá Vĩnh Trường, sông Quán Trường

Ở phía phường Nam Nha Trang, dự án tách toàn bộ nước thải sinh hoạt tại cửa xả Cảng cá Vĩnh Trường và nước thải phát sinh cuối hẻm 10 đường Đồng Nai, vị trí cách cửa xả QN3 sông Quán Trường khoảng 600 m, đưa về nhà máy xử lý nước thải phía nam Nha Trang. Nước mưa tiếp tục thoát theo hệ thống cống hiện hữu ra cửa xả QN3.

Tại nút giao đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 2) và đường số 7 Khu đô thị Hà Quang II, dự án xây dựng giếng tách cùng tuyến ống tự chảy dài khoảng 300 m, kết nối vào tuyến cống thoát nước thải trên đường Thích Quảng Đức. Tại bến cá dân sinh Vĩnh Trường, một giếng tách khác được đầu tư cùng tuyến ống áp lực dài khoảng 2.800 m.

Một góc sông Quán Trường (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Vốn thực hiện dự án lấy từ ngân sách tỉnh, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình quyết định đầu tư, đồng thời tiếp thu toàn diện ý kiến thẩm định chuyên ngành để tối ưu giải pháp kỹ thuật, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Sở Xây dựng được giao thẩm định chặt chẽ giải pháp thiết kế kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng hiện hữu và định hướng tách riêng hệ thống thu gom nước thải với nước mưa. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo vệ môi trường, phương án xử lý bùn rác và giám sát chặt chẽ kế hoạch quan trắc môi trường trong suốt vòng đời dự án.