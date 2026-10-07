Khánh Hòa mời gọi đầu tư trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Ngày 7.10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, khu công nghệ số tập trung, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10). Diễn đàn thu hút hơn 100 đại biểu là cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Muốn chuyển đổi số đi vào thực chất, hạ tầng số phải đi trước một bước". Theo ông, trung tâm dữ liệu là nơi lưu trữ, vận hành dòng dữ liệu và ươm mầm cho trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, kinh tế số của tỉnh.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Với vị trí cửa ngõ duyên hải, Khánh Hòa có điều kiện thuận lợi phát triển các trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế và hạ tầng truyền dẫn tốc độ siêu cao.

Tỉnh cũng có lợi thế vượt trội về điện gió, điện mặt trời, đáp ứng nhu cầu khắt khe về nguồn điện sạch, ổn định cho trung tâm dữ liệu xanh theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh đã bố trí quỹ đất sạch tại các vị trí chiến lược thuộc khu kinh tế, khu công nghệ tập trung, có hạ tầng đồng bộ.

Hệ thống trường đại học, cao đẳng trên địa bàn sẵn sàng cung cấp nhân lực công nghệ thông tin.

Tại diễn đàn, Sở KH-CN trình bày định hướng, quy mô, lộ trình phát triển trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, khu công nghệ số tập trung, đồng thời công bố danh mục cơ hội đầu tư, quỹ đất sạch và cơ chế ưu đãi đặc thù.

Ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở KH-CN Khánh Hòa, trình bày tham luận ẢNH: BÁ DUY

Các chuyên gia phân tích xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu, đánh giá tiềm năng, điều kiện kỹ thuật và bài toán tối ưu năng lượng tại Khánh Hòa. Một số tham luận đề xuất lấy khu công nghệ số tập trung làm hạt nhân thu hút tập đoàn công nghệ, ứng dụng AI, IoT, robot để hình thành khu công nghiệp thông minh.

Đại diện ngành điện lực và các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel, MobiFone, FPT cam kết cung cấp giải pháp nguồn điện bền vững, hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Ông Lê Huyền đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp và quỹ đầu tư thẳng thắn góp ý về xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu thế hệ mới trong kỷ nguyên AI, tư vấn cho tỉnh về an toàn thông tin, giải pháp năng lượng, mô hình quản trị và cơ chế, chính sách phù hợp.

Khánh Hòa có lợi thế hình thành hành lang hạ tầng số ven biển, kết nối Vân Phong, Nha Trang và Cam Lâm - Cam Ranh ẢNH: VIỆN CNTT - VIỆN HÀN LÂM KH-CN VIỆT NAM

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị điện lực, viễn thông và địa phương lắng nghe "với tinh thần cầu thị", giải đáp trực tiếp, thấu đáo vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục đất đai, cấp phép đầu tư, đấu nối năng lượng và hạ tầng truyền dẫn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngay sau diễn đàn, các đơn vị, địa phương phân công đầu mối xử lý dứt điểm từng nội dung, khẩn trương chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành dự án đầu tư cụ thể, có tiến độ và kết quả rõ ràng.

"Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; xác định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh", ông Lê Huyền khẳng định.