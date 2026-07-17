Vì sao nước đen lại tràn ra biển Hòn Chồng?

Bốn cửa xả vẫn là "điểm nóng"

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 17.7 cho thấy khu vực cửa xả ven biển Hòn Chồng đã được san lấp phần bùn cát sau đợt xử lý trước đó. Tuy nhiên, tại miệng cống lớn vẫn còn bùn đất nham nhở, nhiều vệt nước sẫm màu đọng lại, khiến người dân và du khách lo ngại về chất lượng môi trường biển ở một trong những bãi tắm nổi tiếng của Nha Trang.

Miệng cống tại bãi biển Hòn Chồng sau khi được san lấp vẫn còn nham nhở vào ngày 17.7 ẢNH: KỲ NAM

Ông Đoàn Văn Quang, người dân sống gần khu vực này, cho biết cứ sau những trận mưa lớn, nước đen lại chảy ra biển, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường biển và hình ảnh du lịch địa phương.

Không chỉ khu vực Hòn Chồng, dọc đường Phạm Văn Đồng, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng và cơ sở lưu trú ven biển, vẫn còn nhiều cửa xả xuất hiện nước thải chảy ra biển. Đáng chú ý, hiện tượng này không chỉ xuất hiện khi mưa lớn làm hệ thống thoát nước quá tải mà còn xảy ra cả trong điều kiện thời tiết bình thường.

Theo báo cáo của UBND phường Bắc Nha Trang, trên tuyến ven biển từ cầu Trần Phú đến Hòn Một hiện có 4 cửa xả thường xuyên phát sinh tình trạng nước thải chảy ra biển.

Trong đó, cửa xả tại công viên Bờ Biển 4 (gần cầu Trần Phú) thu gom nước mưa từ các tuyến Tôn Thất Tùng và Tháp Bà trước khi xả ra biển. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn tiếp nhận nước thải sinh hoạt đấu nối chung nên khi xả ra biển vẫn gây ô nhiễm.

Nghiêm trọng nhất là cửa xả Hòn Chồng - Đặng Tất, vốn được xem là "điểm nóng" trong nhiều năm qua. Từ năm 2015, khu vực này đã được đầu tư trạm bơm và giếng tách nước thải. Tuy nhiên, lưu vực thu gom rộng khoảng 8,6 ha, đồng thời tiếp nhận nước thải từ khu căn hộ Mường Thanh Viễn Triều cùng nhiều khách sạn, nhà hàng ven biển, khiến hệ thống thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Khi mưa lớn, lưu lượng nước đổ về vượt khả năng bơm, nước thải chưa kịp chuyển đến nhà máy xử lý đã tràn trực tiếp ra biển Hòn Chồng.

Miệng cống ở bãi biển Hòn Chồng ngập nước đen vào ngày 11.7.2026 ẢNH: KỲ NAM

Trong khi đó, khu vực đối diện đường Đoàn Trần Nghiệp thường xuyên xảy ra hiện tượng nước thải trào ngược lên mặt đường, gây ngập cục bộ, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một cửa xả khác tại Hòn Một cũng trong tình trạng đáng lo ngại khi lưu vực thoát nước rộng khoảng 12,6 ha nhưng chưa được đầu tư trạm bơm và giếng tách nước thải.

Hạ tầng quá tải trước tốc độ đô thị hóa

Qua rà soát, UBND phường Bắc Nha Trang xác định có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nước đen chảy ra biển kéo dài.

Theo đó, hệ thống thoát nước tại khu vực này được xây dựng từ nhiều năm trước với mục tiêu chủ yếu là thoát nước mưa, chưa thiết kế tách riêng nước thải sinh hoạt. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến lượng nước thải phát sinh từ khu dân cư, khách sạn và nhà hàng tăng mạnh, vượt công suất thiết kế ban đầu của hệ thống.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số hộ dân và cơ sở kinh doanh đấu nối trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa. Qua kiểm tra 25 trong tổng số 42 hố ga, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp đấu nối không đúng quy định.

Hiện trạng nước thải chảy ra biển tại khu vực Hòn Một vào đầu tháng 7 ẢNH: KỲ NAM

Ông Nguyễn Duy Tuân, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, trong văn bản trả lời báo chí cho biết địa phương sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động xả thải dọc tuyến Phạm Văn Đồng và các khu vực tập trung đông khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đấu nối trái phép hoặc xả thải không đúng quy định.

Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường được giao tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác dọc bờ biển, đặc biệt tại danh thắng Hòn Chồng, góp phần cải thiện cảnh quan và hạn chế ô nhiễm.

Địa phương cũng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống thu gom nước thải trên địa bàn, xác định các điểm có nguy cơ xả nước thải trực tiếp ra biển để đề xuất phương án xử lý với cơ quan chuyên môn.

Kiến nghị đầu tư thêm trạm bơm

Theo UBND phường Bắc Nha Trang, tại Trạm bơm Đặng Tất, đơn vị quản lý đã thay thế ba máy bơm mới. Tuy nhiên, nhiều thiết bị điều khiển như cảm biến mực nước, hệ thống khởi động mềm và các thiết bị điện tử khác vẫn được sử dụng từ thời điểm xây dựng năm 2014, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố khi lưu lượng nước tăng cao.

Vì vậy, địa phương kiến nghị Ban Quản lý hệ thống nhà máy xử lý nước thải khu vực Nha Trang tiếp tục đầu tư thay thế đồng bộ hệ thống điều khiển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế tình trạng nước thải tràn ra biển.

Miệng cống tại công viên Bờ Biển 4, gần cầu Trần Phú ẢNH: KỲ NAM

Ngoài ra, UBND phường Bắc Nha Trang cũng kiến nghị Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa bổ sung hạng mục xử lý nước thải tại cửa xả Hòn Chồng vào Dự án xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước khu vực Nha Trang (giai đoạn 1).

Theo đề xuất, cần nghiên cứu xây dựng thêm một trạm bơm mới tại cửa xả Hòn Chồng để giảm tải cho Trạm bơm Đặng Tất, góp phần hạn chế tình trạng nước đen chảy ra biển, đồng thời giảm ngập cục bộ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.