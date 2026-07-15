Từ núi Cô Tiên ngắm trọn vịnh Nha Trang, thu hút người leo: Chính quyền khuyến cáo

Sức hút từ góc nhìn ôm trọn vịnh Nha Trang

Nằm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), núi Cô Tiên từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những người yêu vận động và khám phá thiên nhiên. Chặng đường lên đỉnh đầu tiên dài khoảng 1,4 km, đủ thử thách để người leo phải đổ mồ hôi nhưng cũng vừa sức với những ai có thể lực trung bình.

Trên đỉnh núi Cô Tiên, du khách dễ dàng ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng ẢNH: VĂN CHIẾN

Sau khoảng 45 - 60 phút vượt dốc, phần thưởng dành cho những bước chân bền bỉ là khung cảnh vịnh Nha Trang hiện ra rộng mở dưới tầm mắt. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát thành phố, biển xanh cùng cung đường ven biển uốn lượn. Chính góc nhìn hiếm có ấy đã khiến núi Cô Tiên trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân địa phương, giới trẻ và nhiều du khách nước ngoài.

Không ít người xem việc chinh phục núi Cô Tiên là một phần trong nhịp sống hằng tuần. Anh Đoàn Huy Chương (55 tuổi) cho biết đã duy trì thói quen leo núi suốt 4 năm qua. Nhờ luyện tập thường xuyên, hiện anh chỉ mất khoảng 1 giờ cho cả hành trình lên và xuống núi.

"Leo núi giúp tôi vận động, hít thở không khí trong lành. Mỗi lần đi về đều thấy cơ thể khỏe hơn, ngủ ngon và tinh thần rất thoải mái", anh Chương chia sẻ.

Núi Cô Tiên trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân địa phương và giới trẻ ẢNH: VĂN CHIẾN

Một du khách khác đã gắn bó với cung leo núi này gần ba năm cũng thừa nhận sức hút rất đặc biệt của nơi đây. "Lúc đầu leo rất mệt, nhưng đi nhiều thành quen. Càng đi càng thấy tốt cho sức khỏe, rồi thành ghiền. Đứng trên đỉnh nhìn trọn vịnh Nha Trang bằng mắt thường là cảm giác rất khó tả", người này nói.

Đẹp nhưng không nên chủ quan

Sức hút ngày càng lớn cũng kéo theo lượng người leo núi tự phát tăng nhanh. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp của núi Cô Tiên là không ít nguy cơ mất an toàn.

Đường lên núi Cô Tiên có nhiều đoạn dốc, thử thách người leo ẢNH: VĂN CHIẾN

Mới đây, UBND phường Bắc Nha Trang đã phát thông báo khuyến cáo người dân và du khách khi tham gia leo núi.

Theo chính quyền địa phương, khu vực núi Cô Tiên có địa hình dốc, nhiều vách đá cheo leo, lối mòn nhỏ hẹp và dễ trơn trượt. Hệ thống biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng chưa được đầu tư đầy đủ, trong khi nhiều lối rẽ khiến người leo núi dễ mất phương hướng, dẫn đến kiệt sức hoặc bị lạc nếu thiếu kinh nghiệm.

Đáng lo ngại hơn, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng phòng hộ ở khu vực này tăng cao. Thảm thực vật chủ yếu là cỏ tranh, lau sậy khô rất dễ bén lửa. Chỉ một tàn thuốc hoặc việc đốt lửa nấu ăn, cắm trại cũng có thể dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại lớn cho hệ sinh thái và ảnh hưởng đến an toàn của người leo núi.

Những đoạn dốc liên tục khiến người leo phải đổ nhiều mồ hôi trước khi chạm đỉnh ẢNH: VĂN CHIẾN

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không leo núi sau 13 giờ mỗi ngày, không mang nguồn lửa vào rừng, không cắm trại, nấu nướng hoặc xả rác trên núi. Đối với các nhóm đông người, cần thông báo trước với chính quyền địa phương để được hỗ trợ khi cần thiết.