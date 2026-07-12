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Ngắm Dốc Lết - bãi biển hoang sơ của Khánh Hòa vào tốp đẹp nhất Việt Nam
Video Đời sống

Ngắm Dốc Lết - bãi biển hoang sơ của Khánh Hòa vào tốp đẹp nhất Việt Nam

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Bãi biển Dốc Lết (Khánh Hòa) vừa được tạp chí du lịch Lonely Planet vinh danh trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, bãi cát dài và làn nước trong xanh.

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Bãi biển Dốc Lết Khánh Hòa Bãi biển Việt Nam

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