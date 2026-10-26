Sở GD-ĐT TP.HCM: Các trường rà soát toàn bộ chương trình ngoại ngữ đang tổ chức

Mới đây, Thông qua Trung tâm đào tạo và Truyền thông (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM), Sở GD-ĐT TP.HCM đã có phản hồi chính thức về những câu hỏi phóng viên Báo Thanh Niên nêu ra liên quan Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 85).

Học sinh TP.HCM tham gia một ngày hội tiếng Anh ẢNH: THÚY HẰNG

Trong "Chương trình nhà trường", đâu là hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học?

Ngày 30.9, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Đáng chú ý, quy định nêu “Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật; không được chuyển, tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí”.

Phóng viên Báo Thanh Niên nêu câu hỏi: "Nhiều phụ huynh băn khoăn về những hoạt động giáo dục trong “Chương trình nhà trường” mà con em họ đang học ở các trường tiểu học tại TP.HCM. Cụ thể phụ huynh muốn biết đâu là những hoạt động được xếp loại “hoạt động giáo dục tăng cường”, đâu là những “hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học”?

Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời như sau: "Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT được Bộ GD-ĐT ban hành ngày 30.9.2026, quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15.11.2026. Thông tư chia thành 2 nhóm hoạt động với 2 cơ chế tài chính khác nhau. Nhóm thứ nhất là hoạt động giáo dục tăng cường. Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi học sinh đều được tiếp cận, tổ chức ngoài giờ chính khóa trong thời gian học 2 buổi/ngày. Hoạt động này không thu tiền của người học; kinh phí do Nhà nước bảo đảm.

Nhóm thứ hai là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Hoạt động này tổ chức ngoài thời gian chính khóa và ngoài hoạt động tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, định hướng riêng của từng học sinh, trên cơ sở tự nguyện. Đáng chú ý, thông tư nêu cụ thể nội dung thuộc nhóm này gồm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, hướng tới chứng chỉ quốc tế, hoặc học theo phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ; cùng với việc học ngôn ngữ khác ngoài ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2 chính khóa".

Sở GD-ĐT TP.HCM có điều chỉnh khoản thu nào không, có hoạt động nào sẽ không thu tiền người học?

Báo Thanh Niên nêu câu hỏi: "Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành Công văn số 10004 triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026 – 2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Trong đó có danh mục 14 khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường). Vậy, nếu chiếu theo Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT, “hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học” thì sắp tới Sở GD-ĐT TP.HCM có điều chỉnh khoản thu nào, cụ thể ra sao? Những hoạt động nào sắp tới sẽ “không thu tiền của người học”?

Với câu hỏi trên, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin: "Căn cứ Thông tư 85, Sở GD-ĐT sẽ rà soát các nội dung thu theo quy định, đảm bảo nguyên tắc: (1) Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học, (2) Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; là khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí. Danh mục khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi do UBND cấp tỉnh quyết định".

Các trường rà soát toàn bộ chương trình ngoại ngữ đang tổ chức

Báo Thanh Niên đặt vấn đề TP.HCM tiên phong chương trình “Tăng cường ngoại ngữ”, từ năm 1998 đến nay và mang lại những lợi ích cho người đọc, đặc biệt trong bối cảnh tiến tới tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền người học thì rất khó để tổ chức lớp học, ảnh hưởng tới quá trình dạy và học. Nhiều trường học cũng cho biết, nếu không thu tiền người học thì khó tổ chức các hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên là không đủ. Trước vấn đề này, Sở GD-ĐT có đề xuất, ý kiến gì về Thông tư số 85 của Bộ GD-ĐT, cũng như những giải pháp sắp tới, vừa tuân thủ các quy định, vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học, giáo dục phát triển tại địa bàn đặc thù như TP.HCM?

Học sinh trả lời câu hỏi về toán học bằng tiếng Anh tại ngày 'Open House' ẢNH: THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời: "Sở ghi nhận ý kiến của nhiều trường phản ánh thực tế. Chương trình tiếng Anh tăng cường đã được thành phố tổ chức gần 30 năm, mang lại lợi ích lớn cho học sinh và là nền tảng quan trọng cho mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Sở sẽ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện Thông tư 85".

"Đồng thời các trường cần rà soát toàn bộ chương trình ngoại ngữ đang tổ chức, xác định rõ phần nào là nội dung nền tảng (tổ chức miễn phí) và phần nào là nội dung nâng cao theo chuẩn quốc tế (tổ chức theo nhu cầu, tự nguyện); Sở sẽ nghiên cứu tham mưu thành phố bố trí ngân sách cho phần giáo dục tăng cường theo quy định", văn bản trả lời từ Sở GD-ĐT TP.HCM nêu.