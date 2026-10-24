Nhiều trường tại TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ thứ bảy

Phụ huynh đang mong con được nghỉ thứ bảy

Chị Thu An, có con học tiểu học tại P.An Phú Đông, TP.HCM, cho biết mới đây trường đã tổ chức họp cha mẹ học sinh (HS), nhiều phụ huynh đại diện các lớp đặt câu hỏi về các hoạt động giáo dục như STEM, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) do các đơn vị liên kết thực hiện... Đồng thời phụ huynh hỏi rõ hơn về việc triển khai các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, cũng như sắp tới trường có phương án sắp xếp thời khóa biểu mới ra sao.

Do đặc thù địa bàn, các lớp có sĩ số đông, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ, trường của con chị Thu An tổ chức cho HS học 1 buổi/ngày. Do đó, HS học cả một buổi trong thứ bảy hằng tuần. Nắm được thông tin có thể trường sắp xếp lại thời khóa biểu, HS học hết môn chính khóa trong các buổi từ thứ hai tới thứ sáu để được nghỉ trọn vẹn thứ bảy và chủ nhật, chị An rất phấn khởi. "Có thêm ngày nghỉ, HS có thêm cơ hội được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống. Chưa kể từ trước đến nay nhiều phụ huynh được nghỉ làm ngày thứ bảy nhưng vẫn phải chở con đi học, cả nhà vất vả", chị An nói.

Nhiều trường sau khi sắp xếp thời khóa biểu sẽ cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy ẢNH: N.H.T

Trước đó, thực hiện Thông tư số 85, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM, cho biết dự kiến kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường kể từ ngày 16.11.2026 như sau: HS học các môn chính khóa từ thứ hai tới hết thứ năm, mỗi ngày 7 tiết; ngày thứ sáu dành cho các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, bồi dưỡng HS giỏi, CLB, các hoạt động giáo dục khác. Thứ bảy và chủ nhật, HS được nghỉ hoàn toàn. Nội dung cụ thể sẽ được thầy hiệu trưởng triển khai tại buổi họp Hội đồng sư phạm nhà trường sắp tới.

Hiện Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ vẫn chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, nhà trường sẽ thông tin và triển khai chính thức.

Xây dựng lịch phù hợp cho các hoạt động theo nhu cầu người học

Trao đổi với PV Thanh Niên, hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM (trường chỉ dạy 1 buổi/ngày), cho biết đã điều chỉnh thời khóa biểu, dự kiến áp dụng từ tháng 11.2026.

Cụ thể, các "môn liên kết" - thuộc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học sẽ được xếp vào tiết cuối để phụ huynh không đăng ký cho con học sẽ đón con về sớm; không xếp xen kẽ trong các tiết thuộc chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc.

"Trường phải tận dụng tất cả các phòng chức năng để sắp xếp trái buổi cho các lớp có số tiết chương trình giáo dục phổ thông (chính khóa) vượt thời lượng 5 buổi/tuần để HS không phải đi học ngày thứ bảy. Các tiết học tiếng Anh với người nước ngoài và tin học quốc tế cũng sẽ được sắp xếp trái buổi", hiệu trưởng này cho biết.

Cán bộ quản lý một trường tiểu học trên địa bàn P.Minh Phụng, TP.HCM, cho biết nhà trường thực hiện theo đúng tinh thần của Thông tư số 85, đảm bảo các tiết học bắt buộc theo thời khóa biểu. Trước mắt, nhiều hoạt động giáo dục tăng cường, không thu phí HS như hoạt động về tin học, tiếng Anh, kỹ năng sống được tổ chức và do chính đội ngũ GV cơ hữu của trường thực hiện. Bên cạnh đó là những hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề, chủ điểm, hoạt động trải nghiệm… Kinh phí tổ chức được áp dụng đúng theo Thông tư số 85.

"Riêng các tiết tự chọn, theo nhu cầu người học sẽ được sắp xếp để không làm xáo trộn việc học tập và đưa đón của cha mẹ HS. Chúng tôi vận dụng các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT giúp HS có đầy đủ phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", cán bộ quản lý này nêu.

"Tôi ủng hộ Thông tư số 85. Trước đây có thể mỗi nơi có một mô hình riêng, nhưng bây giờ với thông tư mới, các địa phương cần thực hiện, đi theo cái chung. Mong muốn của Bộ GD-ĐT là tất cả HS được bình đẳng, công bằng trong học tập", vị này chia sẻ thêm.

Hiệu trưởng một trường tiểu học khác cũng thuộc địa bàn TP.HCM cho biết: "Sau khi có định hướng chính thức từ Sở GD-ĐT TP.HCM, nhà trường sẽ căn cứ vào đó để xây dựng phương án phù hợp, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của HS và phụ huynh. Song, quan điểm của chúng tôi là dù tổ chức các hoạt động theo phương án nào thì vẫn ưu tiên giữ ổn định thời gian đón HS như hiện nay, để phụ huynh yên tâm sắp xếp công việc, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của HS".

Có thêm ngày nghỉ, học sinh có thêm cơ hội được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Các khó khăn khi thực hiện

Hiệu trưởng một trường tiểu học có áp lực sĩ số cao của TP.HCM, chưa thực hiện được dạy học 2 buổi/ngày, cho biết đối với các hoạt động giáo dục tăng cường (không được thu phí) như trí tuệ nhân tạo, trường đang gặp nhiều khó khăn, chưa thể thực hiện vì chưa có đội ngũ GV chuyên dạy. Trường cũng thiếu trang thiết bị để HS học như máy tính bảng, chương trình và tài liệu hiện chưa được cung cấp.

Vị hiệu trưởng nêu khó khăn: "Đối với đội ngũ GV cơ hữu của trường nói riêng, của ngành nói chung, bản chất được đào tạo để dạy chương trình giáo dục phổ thông, chưa được tập huấn đại trà dạy các hoạt động giáo dục tăng cường. Sở GD-ĐT cũng đã có lớp đào tạo từ hè nhưng GV phải tự đăng ký và tự đóng học phí".

Dự kiến tăng định mức tiết dạy của GV Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT). Dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy, cụ thể: Tăng định mức tiết dạy của GV cấp tiểu học lên 1 tiết tức là từ 23 tiết/tuần thành 24 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của GV cấp THCS lên 1 tiết tức là từ 19 tiết/tuần thành 20 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của GV cấp THPT lên 2 tiết tức là từ 17 tiết/tuần thành 19 tiết/tuần. Theo Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh đảm bảo phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng trên cũng nêu băn khoăn, mong được các cấp có thẩm quyền, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn cụ thể: nếu GV cơ hữu phụ trách các hoạt động giáo dục tăng cường, khi số tiết vượt tiêu chuẩn thì được chi trả làm thêm giờ ra sao, nhất là nếu số giờ làm thêm vượt mức quy định?

"Chúng tôi cũng mong được hướng dẫn cụ thể hơn về phân phối chương trình hoạt động giáo dục tăng cường; về kinh phí đào tạo cho GV và trang thiết bị, cơ sở vật chất sắp tới sẽ hỗ trợ các trường ra sao. Vì nếu không có trang thiết bị, không có nhân lực, chúng tôi không biết thực hiện ra sao", vị này giãi bày.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại P.Tân Định, TP.HCM cho biết hiện tại trường đã điều chỉnh một số nội dung tiếng Anh, tin học từ hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thành hoạt động giáo dục tăng cường không thu phí. "Tuy nhiên, riêng các nội dung về tiếng Anh tích hợp, tiếng Anh toán - khoa, hoặc tin học quốc tế, chúng tôi vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở GD-ĐT", hiệu trưởng này cho hay.