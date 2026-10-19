TP.HCM giảm 2.745 vị trí quản lý trường học, bố trí nhân sự dôi dư ra sao?

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Theo báo cáo ngày 16.10, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đơn vị, tương đương 32,08% so với thời điểm ngày 1.7.2025.

Sáp nhập trường học, tăng mô hình trường liên cấp

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phường, xã, cấp mầm non giảm 268 trong tổng số 706 cơ sở, tương đương 37,96%; cấp tiểu học giảm 282 trong tổng số 790 cơ sở, tương đương 35,69%; cấp THCS giảm 137 trong tổng số 461 cơ sở, tương đương 29,72%.

Cùng với việc sắp xếp, mô hình trường liên cấp tiểu học, THCS tăng lên thành 44 trường. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, mô hình này tạo điều kiện chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất và quản trị tại các địa bàn.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, báo cáo nêu việc tổ chức lại Trường THPT Trung Lập thành Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; tổ chức lại Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Trường Mầm non 19/5 Thành phố được chuyển từ trực thuộc Sở GD-ĐT sang UBND phường Tân Định quản lý.

Với khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, việc sắp xếp được triển khai đối với 41 đơn vị, giảm 15 đơn vị, tương đương 36,59%. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã ban hành quyết định sáp nhập, hợp nhất đối với 9 trung tâm thuộc thẩm quyền; các hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND TP đã được Sở lập đề án, trình xem xét, quyết định.

Sau sắp xếp trường lớp, TP.HCM tập trung vào thực hiện nhiệm vụ năm học ẢNH: BÍCH THANH

2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên

Một trong những kết quả đáng chú ý là số lượng cán bộ quản lý giảm từ 5.874 xuống còn 3.129 người, tương ứng giảm 2.745 vị trí, tỷ lệ 46,7%.

Trong đó, 2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên, đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học.

Sở GD-ĐT TP.HCM đang rà soát, thống kê cán bộ quản lý chưa bố trí được vị trí công việc; số cán bộ quản lý giải quyết nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế; nhân sự dôi dư không thể bố trí vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã.

Việc rà soát cũng bao gồm các trường hợp cần điều động giữa những cơ sở giáo dục thuộc các đơn vị hành chính cấp xã khác nhau và nhân sự có nhu cầu thuyên chuyển. Sau khi có kết quả, Sở sẽ báo cáo Bộ GD-ĐT.

Thời gian tới, Sở tiếp tục hướng dẫn việc bổ nhiệm, phân công, điều động nhân sự; thống kê tình hình biên chế sau khi ổn định đội ngũ tại các cơ sở thực hiện sắp xếp, làm cơ sở tham mưu công tác tuyển dụng năm học 2026–2027.

Lãnh đạo P.Tân Thuận, TP.HCM trao quyết định thành lập và bổ nhiệm ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Định ẢNH: H.L





Kiểm tra vận hành trường học sau sáp nhập

Theo báo cáo, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, kiện toàn lãnh đạo, quản lý, con dấu, tài khoản và bố trí đội ngũ. Tỷ lệ hoàn thành bàn giao tài chính, tài sản đạt 90,71%.

Trong tháng 10.2026, Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp và tình hình vận hành của các cơ sở giáo dục tại phường, xã, đặc khu. Đoàn kiểm tra gồm 5 đoàn thành phần do các phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn, thực hiện tại 3 khu vực.

Mỗi khu vực chọn đại diện những địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc có tỷ lệ triển khai sáp nhập cao để kiểm tra. Mục đích là hướng dẫn địa phương, đơn vị hoàn thành công tác sáp nhập, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng quy định, sớm ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng tổ chức tập huấn về quản trị trường học và triển khai chế độ, chính sách sau sắp xếp cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành mạng lưới mới trường lớp sau sắp xếp, Sở GD-ĐT đề xuất Bộ GD-ĐT sớm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học theo phân hiệu, điểm trường; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.