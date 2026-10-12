Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Ứng dụng AI không tạo gánh nặng cho phụ huynh

Bố trí đội ngũ linh hoạt, công khai các khoản thu, đẩy mạnh quản trị số và ứng dụng AI an toàn, đúng mục đích giáo dục là chỉ đạo của PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại hội nghị Hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX-GDNN do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vào ngày 10-11.10 vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát đánh giá hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn đối thoại, đồng hành giữa cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục. Các ý kiến đã nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, tổ chức bộ máy sau sắp xếp, chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Theo ông Phát, sự thống nhất về nhận thức chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Trên cơ sở đó, người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn và thủ trưởng các đơn vị.

Ưu tiên bổ sung giáo viên các môn còn thiếu

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát định mức, tham mưu bổ sung biên chế; đề xuất cơ chế tuyển dụng, điều động, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng linh hoạt, ưu tiên các môn đang thiếu giáo viên.

Phòng này có nhiệm vụ hướng dẫn chế độ dạy thêm giờ đối với giáo viên dạy vượt định mức, kể cả các tiết giáo dục AI; hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức vụ sau sáp nhập.

Đồng thời, tham mưu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, công khai mốc thời gian từng bước, thực hiện kịp thời việc bổ nhiệm và xếp lương; hướng dẫn định mức đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm. Sở cũng yêu cầu nghiên cứu, tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phương pháp dạy học tích hợp nội dung, ngôn ngữ cho giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Với thủ trưởng các đơn vị, ông Phát yêu cầu bố trí đội ngũ linh hoạt, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, quan tâm đời sống và tâm tư của viên chức, người lao động để thầy cô yên tâm công tác.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có những chỉ đạo định hướng với hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm GDTX nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ẢNH: B.K

Nghiên cứu phương thức tuyển sinh lớp 10, tăng kiểm tra các khoản thu

Phòng Quản lý chất lượng được giao chủ trì nghiên cứu, tham mưu phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phân bố điểm học, ưu tiên theo khoảng cách địa lý và nơi cư trú thực tế của học sinh.

Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập có nhiệm vụ đồng hành, hướng dẫn các trường ngoài công lập và trường có yếu tố nước ngoài hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm điều kiện dạy học, việc công khai học phí và các khoản thu; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ chuyên môn giữa khối công lập và ngoài công lập.

Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu phát triển mạng lưới trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô học sinh; hoàn thiện quy trình quản lý thu, chi và xã hội hóa.

Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và rèn luyện thể chất cho học sinh. Các khoản thu phải được công khai, minh bạch, không để xảy ra lạm thu, sai phạm.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM giao nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn về xây dựng phương thức tuyển sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh... ẢNH: T.N

Cắt giảm hồ sơ trùng lặp, ứng dụng AI đúng mục đích

Trong chuyển đổi số, Giám đốc Sở GD-ĐT giao Văn phòng Sở chủ trì chuẩn hóa, liên thông cơ sở dữ liệu ngành theo nguyên tắc "nhập một lần, dùng nhiều lần", quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách và báo cáo trùng lặp.

Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tập huấn theo cụm về vận hành phần mềm đánh giá viên chức theo KPI và ban hành khung danh mục công việc chuẩn cho từng vị trí. Các nhiệm vụ khác gồm hoàn thiện dữ liệu học bạ số; nghiên cứu khai thác, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu ngành; hoàn thiện sổ đầu bài điện tử và mở rộng triển khai đến các trung tâm GDNN-GDTX.

Phòng Giáo dục phổ thông được giao ban hành khung hướng dẫn ứng dụng AI an toàn, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng năng lực AI cho lãnh đạo, giáo viên các trường theo đề án. Phòng này cũng nghiên cứu cách thức phối hợp, chia sẻ nguồn lực bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường.

Ông Phát yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng mô hình quản trị số, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Việc ứng dụng AI phải đúng mục đích giáo dục, không thay thế vai trò người thầy và khả năng tư duy của học sinh; bảo đảm an toàn, đạo đức và không tạo gánh nặng cho phụ huynh.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về an toàn trường học

Phòng Học sinh sinh viên chủ trì giám sát việc thực hiện văn hóa học đường, tư vấn tâm lý; tập huấn phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ học sinh trên không gian mạng và phòng, chống đuối nước. Sở yêu cầu thiết lập cơ chế phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trường học, xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ, xây dựng môi trường sư phạm tôn trọng sự khác biệt và truyền cảm hứng học tập.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: "Đổi mới giáo dục là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Trước yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới, chúng ta không bằng lòng với kết quả đã đạt được mà phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và sáng tạo hơn".



