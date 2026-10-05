TP.HCM: Tuyển giáo viên các môn còn thiếu, tăng tư vấn tuyển sinh lớp 10

Trong yêu cầu về tổ chức dạy học năm học 2026-2027 bậc phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường xây dựng phương án thực hiện môn học lựa chọn, các cụm chuyên đề học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

Các trường cần đăng ký nhu cầu, thực hiện tuyển dụng giáo viên các môn còn thiếu để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Tư vấn chọn môn học ngay từ lớp 9

Đối với công tác tuyển sinh lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường THPT thành lập tổ tư vấn, phối hợp với trường THCS tư vấn cho học sinh lớp 9.

Thông tin cho học sinh, phụ huynh học sinh đầy đủ về môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trên bản đồ GIS. Các trường đồng thời công khai thông tin tổ chức dạy học môn lựa chọn và quy định chuyển đổi môn học trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh, các trường chủ động xây dựng phương án tổ chức lớp học linh hoạt, lớp ghép đối với các môn học lựa chọn.

Các trường THPT thành lập tổ tư vấn, phối hợp với trường THCS tư vấn cho học sinh lớp 9 ẢNH: VÂN TRẦN

Trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn hoặc cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng xem xét, quyết định theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 68 về chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai dạy học môn tự chọn khi có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, nhằm bảo đảm quyền lợi học sinh.

Với ngoại ngữ 2, các trường căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên để khảo sát nhu cầu, cho học sinh đăng ký tự nguyện các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật… Việc tổ chức dạy học thực hiện theo Thông tư số 32 của Bộ GD-ĐT.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) tham gia hoạt động hướng nghiệp ngành mỹ thuật tại trường ĐH ẢNH: TÂM NGUYỄN

Hướng nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động

Căn cứ khung nội dung giáo dục địa phương TP.HCM sau hợp nhất, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục bố trí thời lượng, phân công giáo viên và lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Trong đó, ưu tiên giao giáo viên đảm nhận những nội dung phù hợp với chuyên môn.

Nhà trường giao nhiệm vụ cho tổ, nhóm chuyên môn lựa chọn chủ đề, nội dung từ các tài liệu giáo dục địa phương đã được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt để xây dựng kế hoạch dạy học cho từng khối lớp.

Kế hoạch được xây dựng theo từng chủ đề, phù hợp với điều kiện tổ chức của trường và kế hoạch dạy học những môn có nội dung liên quan. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh liên hệ, vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại địa phương.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng học liệu dùng chung; tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn và chia sẻ bài dạy minh họa giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cụm chuyên môn.

Đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức đúng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, an toàn, phù hợp lứa tuổi và điều kiện của nhà trường, địa phương.

Nội dung cần gắn với giáo dục kỹ năng sống, lao động, tự phục vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động định hướng nghề nghiệp phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nhu cầu thị trường lao động.

Các trường tăng cường phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân liên quan để tổ chức hoạt động trong và ngoài nhà trường. Hiệu trưởng phân công cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động được phân công. Nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ phải bao gồm các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm đánh giá và phù hợp với thực tiễn nhà trường.