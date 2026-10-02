Học sinh, giáo viên TP.HCM sẽ tham gia cuộc thi, kỳ thi nào trong năm học này?

Sau khi thực hiện tinh gọn, theo danh mục các cuộc thi, kỳ thi mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, Phòng Giáo dục phổ phổ thông có 5 cuộc thi, hội thi dành cho học sinh cấp TP, bao gồm:

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS và THPT. Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi cấp thành phố lớp 9, lớp 12. Cuộc thi Olympic TP.HCM cho học sinh lớp 11. Hội thi các môn ngoại ngữ cấp thành phố (bao gồm các nội dung thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung). Hội thi khéo tay kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố (gồm các nội dung: thi khéo tay kỹ thuật cấp THCS, thi "Đầu bếp trẻ").

Bên cạnh đó, có 3 cuộc thi hội thi triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, bao gồm:

Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp TP. Kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi online "Học sinh với An ninh mạng 2026".

Phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT cũng có danh mục các cuộc thi, hội thi, bao gồm:

Hội thi thể dục thể thao TP.HCM năm học 2026-2027. Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi sáng tác phim ngắn (video clip) với chủ đề "Hành động xanh - Trường học xanh - Thành phố bền vững". Hội thi "Tiếng hát Chú ve con học sinh, học viên thành phố" năm 2027. Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheerdance năm 2027.

Các cuộc thi, hội thi, kỳ thi triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT:

Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường". Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp". Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" dành cho học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm 2027.

Như vậy năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, phối hợp tổ chức 10 cuộc thi, kỳ thi, hội thi và triển khai 6 cuộc thi, kỳ thi, hội theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT dành cho học sinh từ tiểu học đến THPT.

TP.HCM cắt giảm các cuộc thi, hội thi, kỳ thi để giáo viên, học sinh tập trung vào chuyên môn thực chất ẢNH: BÍCH THANH

Các cuộc thi, kỳ thi, hội thi và thời gian thực hiện, đối tượng học sinh tham gia cụ thể:

STT Tên cuộc thi, kỳ thi, Hội thi Đối tượng Thời gian dự kiến tổ chức I Cuộc thi, hội thi, kỳ thi dành cho học sinh 1 Hội thi thể dục thể thao TP.HCM năm học 2026-2027 Học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX Tháng 11.2026 đến tháng 4.2027 2 Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX Tháng 3.2027 đến tháng 5.2027 3 Hội thi sáng tác phim ngắn (video clip) với chủ đề "Hành động xanh - Trường học xanh - Thành phố bền vững" Học sinh tiểu học, THCS, THPT Tháng 9.2026 đến tháng 12.2026 4 Hội thi "Tiếng hát Chú ve con học sinh, học viên Thành phố" năm 2027 Học sinh THCS, THPT, GDTX Tháng 7.2027 đến tháng 8.2027 5 Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheerdance năm 2027 Học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX Tháng 8.2027 II Cuộc thi, hội thi, kỳ thi dành cho giáo viên 1 Hội thi "Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy" Cán bộ quản lý, giáo viên Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT

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III Cuộc thi, hội thi, kỳ thi triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 1 Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" Học sinh tiểu học, THCS, THPT Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 2 Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" Học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX Cấp TP: Tháng 11.2026 đến tháng 4. 2027 Cấp quốc gia: Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 3 Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" dành cho học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm 2027 Học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT

Trước đó, ngày 9.9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố danh mục các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp TP đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2026 - 2027, dành cho học sinh, giáo viên, bao gồm:

TT Tên cuộc thi, kỳ thi, hội thi, khảo sát năng lực Đối tượng/Lớp Ghi chú Cuộc thi, kỳ thi, hội thi dành cho học sinh 1 Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông THCS, THPT Triển khai theo quy định của Bộ GD-ĐT 2 Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi cấp TP Lớp 9, 12 3 Cuộc thi Olympic TP.HCM cho học sinh phổ thông Lớp 11 4 Hội thi các môn ngoại ngữ giáo dục phổ thông cấp TP THCS, THPT Gồm các nội dung thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung 5 Hội thi Khéo tay kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp TP THCS, THPT Gồm các nội dung: Thi Khéo tay kỹ thuật cấp THCS, Thi "Đầu bếp trẻ" Kỳ khảo sát năng lực dành cho học sinh 1 Khảo sát năng lực học sinh phổ thông cấp TP Lớp 3, 7, 9, 11 Gồm khảo sát năng lực học sinh lớp 3, lớp 7; khảo sát năng lực ngoại ngữ lớp 9, lớp 11.

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TT Tên cuộc thi, kỳ thi, hội thi, khảo sát năng lực Đối tượng/Lớp Ghi chú Hội thi dành cho giáo viên 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp TP Giáo viên THPT Theo quy định của Bộ GD-ĐT 2 Hội thi Thiết kế chủ đề dạy học STEM/STEAM, chủ đề dạy học số cấp thành phố Giáo viên THCS, THPT Các cuộc thi, hội thi triển khai theo Kế hoạch của Bộ GD-ĐT (nếu có) 1 Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp TP Giáo viên, học sinh tiểu học, THCS, THPT Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 2 Cuộc thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp TP Giáo viên tiểu học, THCS, THPT Triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 3 Kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo Học sinh THCS, THPT Phối hợp phòng Quản lý chất lượng; triển khai theo Kế hoạch của Bộ GD-ĐT 4 Cuộc thi online "Học sinh với An ninh mạng 2026" Học sinh THCS, THPT Triển khai theo Kế hoạch của Bộ GD-ĐT

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trường học không yêu cầu thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có căn cứ pháp lý hoặc không theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hồ sơ, sổ sách đã được quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp, không phù hợp hoặc không tạo giá trị thiết thực; tổng hợp, đánh giá, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm. Trong thời gian chưa được sửa đổi, thực hiện theo quy định.

Đối với hồ sơ, sổ sách ngoài danh mục nhưng thực sự cần thiết, phục vụ hiệu quả quản lý, dạy học, giáo dục, không gây áp lực, chi phí không cần thiết và được tập thể nhà trường đồng thuận; được sử dụng trong phạm vi nội bộ; đồng thời báo cáo Sở GD-ĐT để rà soát, đánh giá, chuẩn hóa hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào các quy định.

Không yêu cầu xây dựng báo cáo trung gian không cần thiết; không yêu cầu báo cáo lại thông tin, số liệu đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định.

Trong năm học 2026-2027, tiếp tục triển khai hồ sơ số, sổ sách số theo quy định và lộ trình của Bộ GD-ĐT; từng bước thay thế hồ sơ, sổ sách giấy bằng hồ sơ, sổ sách trên môi trường số; không yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Việc tinh gọn các cuộc thi, kỳ thi, hội thi và yêu cầu giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian trong các cơ sở giáo dục phổ thông nói trên nằm trong định hướng của lãnh đạo Sở GD-ĐT khi triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, TP rà soát và chủ động giảm 50% các cuộc thi, hội thi. Người đứng đầu ngành GD-ĐT nhấn mạnh việc giảm các hội thi, cuộc thi, để dành thời gian tập trung chuyên môn thực chất.