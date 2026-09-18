Điều động một phó chủ tịch phường nhận nhiệm vụ trưởng phòng của Sở GD-ĐT TP.HCM

Theo đó, vào chiều 17.9, UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ đối với ông Vương Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND phường, nhận công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Chánh Hưng đã công bố Quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động ông Vương Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND phường, đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở GD-ĐT phân công.

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vương Chí Hùng ẢNH: UBND PHƯỜNG CHÁNH HƯNG

Ngay sau đó, Giám đốc GD-ĐT TP.HCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vương Chí Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15.9.

Tương tự với việc điều động cán bộ phường về công tác tại ngành GD-ĐT thì trước đó vào ngày 13.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX…

Trong đó có ông Phan Sĩ Đạt, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội). Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh, ông Phan Sĩ Đạt công tác tại ngành giáo dục với các vị trí như Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú (cũ), Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình…

Ông Phan Sĩ Đạt, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh (thứ 4 từ phải qua), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội) vào ngày 13.7 ẢNH: B.C

Còn mới đây, vào ngày 27.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển những vị trí quản lý chuyên môn quan trọng của ngành GD-ĐT TP.HCM và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Theo đó, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh).

Trước đó, ngày 27.8, Sở GD-ĐT TP.HCM thuyên chuyển ông Trần Khắc Huy (thứ 5 từ trái qua), Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh) ẢNH: B.C

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa) nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng Sở GD-ĐT.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa).

Bà Hoàng Thị Vân Anh, Hiệu phó Trường tiểu học Cổ Loa (P.Đức Nhuận), nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng (P.Thới An).

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hiện Sở GD-ĐT còn khuyết vị trí Trưởng phòng Quản lý chất lượng sau khi ông Trần Xuân Mai, Trưởng phòng này nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi) vào ngày 3.8.