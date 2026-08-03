Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó nhận quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường công lập

Chiều nay, 3.8, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học. Cụ thể:

Ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ). Ông Trần Xuân Mai, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi). Ông Đỗ Chí Công, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp). Ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Sở GD-ĐT TP.HCM nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3). Bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (P.Phước Thắng). Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (P.Bình Dương). Bà Nguyễn Thụy Kiều, Hiệu phó Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Phú Lâm) nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc (P.An Phú Đông). Bà Lý Thị Mỹ Lệ, Hiệu phó Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn) nhận nhiệm vụ Hiệu Trường THPT Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa).

Hiệu trưởng các trường THPT công lập nhận quyết định bổ nhiệm vào chiều nay, 3.8 ẢNH: H.N

Đồng thời cũng trong dịp này, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học như sau:

Ông Ngô Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ (P.An Phú). Bà Trần Thị Thu Thủy, chuyên viên Phòng Kiểm tra-Pháp chế Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Hữu Trang (P.Chợ Lớn). Bà Lý Thị Phương Loan, giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Hoàng Thế Thiện (P.An Lạc). Ông Lê Thành Trung, giáo viên Trường THPT Hùng Vương, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn). Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Hiệu phó Trường THPT Nam Sài Gòn, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ). Ông Triệu Tấn Mẫn, Hiệu phó Trường THPT Nam Sài Gòn, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ). Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Hiệu phó Trường THPT Nam Sài Gòn, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Hiệu phó Trường THPT Lý Thái Tổ, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Lý Thái Tổ (P.An Phú) .

Bà Đỗ Thị Việt Phương, Hiệu phó Trường THPT Võ Trường Toản, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Võ Trường Toản (P.Tân Thới Hiệp). Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu phó Trường THPT Linh Trung, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Linh Trung (P.Linh Xuân). Bà Ngô Hồ Diễm Thúy, Hiệu phó Trường THPT Trần Văn Ơn, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Văn Ơn (P.Thuận Giao). Ông Võ Quốc Hùng, Hiệu phó Trường THPT An Mỹ, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT An Mỹ (P.Bình Dương). Ông Trần Thiện Hùng, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12, nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trao quyết định hiệu trưởng các trường THPT ngày 13.7 vừa qua ẢNH: H.N

Trước đó vào ngày 13.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX…

Trong đó có: