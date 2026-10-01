TP.HCM rà soát, chuẩn hóa dữ liệu bằng tốt nghiệp THPT từ năm 1985 đến nay

Sở GD-ĐT TP.HCM tập trung rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu bằng tốt nghiệp THPT từ năm 1985 đến nay, bao gồm dữ liệu của 3 khu vực (TP.HCM, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Đảm bảo dữ liệu sau khi chuẩn hóa được cập nhật đầy đủ, chính xác vào cơ sở dữ liệu văn bằng chứng chỉ của Bộ GD-ĐT theo quy định.

Sở GD-ĐT sẽ chủ động xây dựng các giải pháp kịp thời, tận dụng tối đa nguồn lực về cơ sở vật chất và nhân sự từ các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ triển khai công tác số hóa, bảo đảm tiến độ trong giai đoạn trước khi đề án số hóa ứng dụng công nghệ thông tin được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó sở cũng tiến hành rà soát, tổng hợp và đánh giá hiện trạng toàn bộ dữ liệu bằng tốt nghiệp THCS bảo đảm sẵn sàng triển khai số hóa ngay sau khi hoàn thành tiến độ số hóa dữ liệu bằng tốt nghiệp THPT theo quy định, không để gián đoạn giữa các giai đoạn thực hiện.

Sở GD-ĐT TP.HCM tập trung rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu bằng tốt nghiệp các cấp ẢNH: TẠO BỞI AI

Xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ, xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình thực hiện, giải pháp kỹ thuật và dự toán kinh phí cụ thể. Trình UBND TP xem xét, phê duyệt để bố trí kinh phí kịp thời triển khai ngay từ đầu năm 2027, tạo cơ sở pháp lý và tài chính để giải quyết dứt điểm khối lượng lớn dữ liệu văn bằng chứng chỉ còn tồn đọng dưới dạng hồ sơ giấy hoặc định dạng cũ không tương thích kỹ thuật, vượt quá năng lực xử lý thủ công của các đơn vị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác số hóa theo đúng yêu cầu của Bộ.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND cấp xã xác định công tác rà soát, bảo quản và chuẩn bị dữ liệu bằng tốt nghiệp THCS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính cấp bách, gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Bộ.

Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn, bao gồm cả các trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX có cấp THCS, khẩn trương rà soát, kiểm kê, phân loại và tổng hợp toàn bộ hồ sơ, sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THCS hiện có. Xác định rõ phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng trong việc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND về kết quả thực hiện tại đơn vị. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất lạc, hư hỏng hồ sơ, đặc biệt đối với các đơn vị có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự sau sáp nhập.

Các trường THPT phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong quá trình triển khai công tác số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ. Tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ, sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ hiện có tại đơn vị; phân loại, thống kê và đánh giá hiện trạng tài liệu…