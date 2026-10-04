TP.HCM huy động các chuyên gia, nghệ nhân dạy học môn nghệ thuật

Theo hướng dẫn chuyên môn của ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2026-2027, TP.HCM tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo các văn bản chỉ đạo hiện hành. Đảm bảo đúng quy định, công bằng, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh. Nội dung kiểm tra, đánh giá bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Dạy ngoại ngữ 2 tiếng Anh đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia tuyển sinh và tốt nghiệp

Các trường xây dựng và ban hành quy chế kiểm tra, đánh giá, đảm bảo các nội dung: Đáp ứng tính khoa học, tính logic, tính chặt chẽ; quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên trong nhà trường về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Xây dựng quy trình soạn thảo đề kiểm tra, coi kiểm tra và chấm kiểm tra; quy định công bố kết quả kiểm tra và lưu trữ bài kiểm tra; quy định về việc học sinh phúc khảo bài kiểm tra (nếu có).

Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; đảm bảo thực chất, phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học, hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý, các trường THCS và THPT tổ chức dạy học ngoại ngữ 1 tiếng Nhật có trách nhiệm tổ chức ngoại ngữ 2 tiếng Anh để đảm bảo quyền lợi của học sinh khi tham gia các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp cuối cấp.

TP.HCM tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh ẢNH: BÍCH THANH

Thực hiện mua sắm máy tính, đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa nâng cấp phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ để dạy tin học theo chuẩn quốc tế và dạy học ngoại ngữ với đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Không phát sinh môn học mới khi dạy học nghệ thuật

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ hướng dẫn của Bộ, Sở, điều kiện thực tế, nhu cầu của học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và kế hoạch giáo dục của nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật từ năm học 2026 - 2027.

Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng cấp học; không làm thay đổi Chương trình GDPT, không phát sinh môn học mới, không gây quá tải cho học sinh, giáo viên; bảo đảm học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe. Tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; huy động các chuyên gia, nghệ nhân để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch giáo dục môn nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Việc tổ chức dạy học cần lưu ý bố trí dạy học đồng thời các nội dung bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kỳ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá với mỗi nội dung âm nhạc, mỹ thuật đúng quy định; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, sản phẩm học tập hoặc dự án học tập.

Tiết học âm nhạc tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (P.Bình Phú, TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM

Sở GD-ĐT hướng dẫn các trường trung học tiếp tục xây dựng và triển khai giảng dạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); coding, blockchain lồng ghép trong môn tin học.

Theo Sở GD-ĐT, chương trình môn công nghệ cấp THCS giáo viên cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của học sinh và kết hợp lý thuyết với thực hành. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng, phù hợp với đặc trưng môn học và đối tượng học sinh, đồng thời khai thác hiệu quả các thiết bị, công nghệ thông tin và các nguồn tài liệu khác ngoài sách giáo khoa.

Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, sản phẩm học tập hoặc dự án học tập.

Xây dựng kho học liệu số dùng chung và tiếp tục ứng dụng AI trong dạy học (thiết kế bài dạy; dạy học theo định hướng STEM) bộ môn công nghệ.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động về giáo dục STEM, khuyến khích các trường thực hiện đầy đủ 3 hình thức giáo dục STEM: Bài học STEM, trải nghiệm STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng nhấn mạnh, việc triển khai phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình GDPT.