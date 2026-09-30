Trường học hạnh phúc, từ 18 xuống còn 9 tiêu chí, vì sao?

Ngày 30.9, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý điều chỉnh bộ tiêu chí trường học hạnh phúc với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn thuộc Sở, cụm trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

Đây là hoạt động trong chuỗi chuyên đề về xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2026-2027, được Sở GD-ĐT tổ chức trong hai ngày 30.9 và 13.10. Mục tiêu là lấy ý kiến thực tiễn và ý kiến chuyên gia để hoàn thiện dự thảo điều chỉnh bộ tiêu chí trường học hạnh phúc, làm cơ sở báo cáo, trình UBND TP.HCM xem xét ban hành.

Nhiều mô hình trường học hạnh phúc

Theo bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT TP.HCM, bộ tiêu chí trường học hạnh phúc được ban hành tháng 10.2023 theo Quyết định 3442/QĐ-SGDĐT, gồm 18 tiêu chí thuộc 3 nhóm tiêu chuẩn: Con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường. Các tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: cần cải thiện, khá và tốt, dựa trên khảo sát cảm nhận của người dạy và người học.

Sau gần 3 năm triển khai, Sở GD-ĐT nhận định việc xây dựng trường học hạnh phúc đã được triển khai tại các cơ sở giáo dục với nhiều mô hình, cách làm được thực hiện như kỷ luật tích cực, tham vấn tâm lý học đường, giáo dục cảm xúc - xã hội, xây dựng trường học xanh, sạch, an toàn.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội thảo ẢNH: BÍCH THANH

Trong bối cảnh TP có những thay đổi về quy mô trường lớp và đối tượng học sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở GD-ĐT cho rằng bộ tiêu chí cần được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, rõ ràng, dễ triển khai và dễ đánh giá hơn. Đồng thời tập trung vào cảm nhận hạnh phúc thực chất của học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

Chính vì vậy, dự thảo bộ tiêu chí dự kiến điều chỉnh từ 18 xuống còn 9 và được đưa ra lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện.

Bộ tiêu chí phải tinh gọn, rõ ràng để các nhà trường có thể hiểu đúng

Tại hội thảo ngày 30.9, các đại biểu tập trung trao đổi về dự thảo điều chỉnh bộ tiêu chí, nội dung thực hiện từng tiêu chí, cách đánh giá kết quả tại đơn vị và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung hội thảo, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu một bộ tiêu chí áp dụng chung trên toàn TP phải tinh gọn, rõ ràng để các nhà trường có thể hiểu đúng và triển khai được trong thực tế.

Theo lãnh đạo Sở, bộ tiêu chí điều chỉnh dự kiến sẽ được trình UBND TP.HCM xem xét ban hành. Do đó, các ý kiến góp ý cần tập trung vào tính phù hợp, khả thi và khả năng áp dụng thực tế tại các cơ sở giáo dục.

Trường học hạnh phúc phải thực chất, không hình thức

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở cũng đặt vấn đề tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các sở, ngành, đoàn thể trong xây dựng trường học hạnh phúc.

Các lĩnh vực được đề cập gồm y tế trường học, chăm sóc sức khỏe tâm thần và tư vấn tâm lý; xây dựng văn hóa ứng xử và hoạt động thể thao; giáo dục bảo vệ môi trường và xây dựng trường học xanh; tổ chức hoạt động trải nghiệm, học tập ngoài nhà trường an toàn, phù hợp lứa tuổi; ứng dụng chuyển đổi số trong khảo sát, đánh giá; phát huy tiếng nói và vai trò chủ thể của học sinh; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các mô hình và cách làm hiệu quả.

Sở GD-ĐT xác định xây dựng trường học hạnh phúc không phải là một phong trào riêng của một đơn vị chuyên môn, mà là cách tiếp cận xuyên suốt trong công tác quản lý, dạy học và giáo dục.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu xây dựng trường học hạnh phúc phải được thực hiện thực chất, tránh hình thức ẢNH: BÍCH THANH

Theo kế hoạch, ngày 13.10, sở này sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo với sự tham gia của khoảng 30 chuyên gia trong các lĩnh vực như tâm lý học đường, quản lý giáo dục đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục.

Các chuyên gia sẽ góp ý về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế, nội hàm, cách diễn đạt và phương pháp đánh giá đối với từng tiêu chí trong dự thảo.

Trên cơ sở ý kiến từ hội thảo ngày 30.9 và hội thảo chuyên gia ngày 13.10, Sở GD-ĐT sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí trường học hạnh phúc gồm 9 tiêu chí.

Sau khi được ban hành, bộ tiêu chí sẽ được triển khai thống nhất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Sở GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu xây dựng trường học hạnh phúc phải được thực hiện thực chất, tránh hình thức, không chạy theo thành tích. Lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành của phụ huynh học sinh và sự phối hợp của toàn xã hội.