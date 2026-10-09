TP.HCM bắt đầu kiểm tra trường học: Từ tài chính, tuyển sinh đến an toàn thực phẩm

Ngày 9.10, Sở GD-ĐT TP.HCM phê duyệt danh mục các cuộc kiểm tra chuyên ngành năm học 2026-2027. Danh mục kèm theo xác định nội dung kiểm tra theo từng tháng, các đơn vị dự kiến được kiểm tra, các phòng chuyên môn chủ trì và phối hợp

Kiểm tra tài chính, công khai và an toàn trường học

Cụ thể, trong tháng 10.2026, nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình hoạt động đầu năm học, gồm tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ; tài chính đầu năm học; nhân sự; cơ sở vật chất; pháp chế; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, thi đua, khen thưởng và chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc phường, xã cũng nằm trong danh mục.

Các trường THPT dự kiến được kiểm tra trong tháng này gồm Trường THPT Thạnh Lộc (P.An Phú Đông), Võ Trường Toản (P.Tân Thới Hiệp), Trần Văn Ơn, An Mỹ (P.Bình Dương), Nguyễn Trãi (P.Lái Thiêu), Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang Khải (xã Long Hải) và Phước Bửu (xã Hồ Tràm). Trong danh mục còn có 12 trường tiểu học, THCS thuộc các cụm 2, 12 và 16.

Từ tháng 11, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến kiểm tra hoạt động tại các trường mầm non và tiểu học, THCS thuộc các cụm 9, 10 và 14. Nội dung gồm chuyên môn, nhân sự, cải cách hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn và kiểm tra nội bộ.

Sau khai giảng, Sở GD-ĐT TP.HCM bắt đầu tổ chức kiểm tra hoạt động các trường từ mầm non đến THPT với nhiều nội dung về tài chính, tổ chức ôn tập... ẢNH: NHẬT THỊNH

Đợt này còn kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, bảo đảm an toàn trường học, y tế học đường, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, văn thư và thi đua, khen thưởng.

Trong tháng 12, chuyên đề kiểm tra là việc thực hiện chính sách pháp luật. Các nội dung được đưa vào danh mục gồm công khai, bảo đảm chất lượng giáo dục, hoạt động chuyên môn, pháp chế, tài chính, nhân sự và phối hợp dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Các đơn vị dự kiến được kiểm tra có trường phổ thông nhiều cấp học, trường THPT, mầm non, Trường cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn và Trung tâm GDNN–GDTX quận Tân Phú. Nội dung cụ thể được phân công theo từng đoàn kiểm tra.

Tháng 1 và 2.2027, danh mục tập trung vào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; văn bằng, chứng chỉ, tuyển sinh và chuyển trường; thực hiện chính sách pháp luật; công tác học sinh, sinh viên và thể thao trường học.

Các đơn vị dự kiến được kiểm tra gồm Trường THPT Nguyễn Khuyến (P.Hòa Hưng), Hoàng Thế Thiện (P.An Lạc), Bình Chánh (xã Bình Chánh), Trường TH–THCS Đồi Xanh, Tô Hiến Thành (P.Hòa Hưng), tiểu học–THCS–THPT Ngôi Sao Nhỏ (P.An lạc) và Trường TH, THCS và THPT Albert Einstein (xã Bình Chánh).

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, bảo đảm an toàn trường học, y tế học đường... ảnh: Thúy Hằng





Kiểm tra công tác ôn tập, thực hiện chương trình năm học

Trong tháng 3.2027, các nội dung kiểm tra gồm hoạt động chuyên môn, ôn tập, tài chính, tiếp công dân, xử lý đơn, kiểm tra nội bộ, công khai và bảo đảm chất lượng giáo dục. An toàn thực phẩm, an toàn trường học và y tế học đường tiếp tục nằm trong danh mục kiểm tra tại các đơn vị được phân công.

Đến tháng 4.2027, chuyên đề kiểm tra là thực hiện chương trình năm học. Bên cạnh chuyên môn và ôn tập học sinh, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện những nội dung về tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, an toàn trường học và y tế học đường theo phân công.

Kế hoạch kiểm tra các nội dung trong trường học thực hiện từ tháng 10.2026 đến tháng 8.2027 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những trường Sở sẽ thực hiện kiểm tra nội dung này bao gồm: Trường THPT Hàn Thuyên (P.Phú Nhuận), Nguyễn Trung Trực (P.An Hội Đông), Lê Thị Hồng Gấm (P.Xuân Hòa), Trần Văn Giàu (P.Bình Lợi Trung), Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây)….

Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên trong danh mục, nội dung kiểm tra còn có việc phối hợp dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề.

Tháng 7 và 8.2027, Sở GD-ĐT dự kiến kiểm tra hoạt động hè tại 15 trường THPT, trong đó có Lý Thường Kiệt (P.Đông Thạnh), Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Sơn), Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm), Hùng Vương (P.Chợ Lớn), Thủ Đức (P.Thủ Đức), Xuyên Mộc và Phước Bửu (xã Hồ Tràm). Danh mục cũng có nội dung kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên ngắn hạn.

Theo quy định của Sở GD-ĐT, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm trình báo cáo kết quả đến phó giám đốc phụ trách. Thành viên đoàn báo cáo kết quả nội dung kiểm tra đến lãnh đạo phòng và theo dõi việc khắc phục, nếu có, thuộc lĩnh vực phụ trách.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý, ngoài các cuộc kiểm tra trong danh mục, thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý; đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân hoặc chỉ đạo của lãnh đạo Sở, cơ quan cấp trên. Kế hoạch kiểm tra có thể điều chỉnh khi có ý kiến chấp thuận của giám đốc Sở GD-ĐT.