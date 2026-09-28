Yêu cầu phụ huynh cam kết theo học chương trình nhà trường, hiệu trưởng nói gì?

Cụ thể, trên diễn đàn, một số phụ huynh học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Thập (P.Tân Hưng, TP.HCM) bức xúc trước yêu cầu phải ký đơn cam kết "Tham gia đầy đủ chương trình tăng cường tiếng Anh và các chương trình nhà trường khác trong suốt thời gian theo học tại trường. Nếu không tham gia, gia đình sẽ chuyển sang lớp 1 buổi".

Phụ huynh học sinh bức xúc cho biết phải ký xác nhận cho học sinh tham gia chương trình nhà trường như STEM, kỹ năng sống, IC3... trong suốt 4 năm học. Nếu đồng ý cam kết này, học sinh sẽ học lớp 2 buổi/ngày hay lớp tiếng Anh tăng cường. Ngược lại, sẽ học lớp 1 buổi/ngày. Phụ huynh cho rằng phải chăng đây là hình thức ép buộc phải đăng ký cho con em tham gia chương trình nhà trường?

Hình ảnh phiếu đăng ký có nội dung yêu cầu phụ huynh học sinh cam kết gây bức xúc ẢNH: PHCC

Trưa 28.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Võ Bảo Đào Diễm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập, xác nhận trường có phát cho phụ huynh học sinh khối lớp 6 phiếu đăng ký có nội dung như trên vào thời điểm tháng 7, khi học sinh làm hồ sơ nhập học.

Tại thời điểm đó, trường có giới thiệu các hình thức lớp học và chương trình nhà trường dự kiến triển khai trong năm học mới. Trên cơ sở phụ huynh học sinh đăng ký, nhà trường đã sắp xếp học theo từng mô hình khác nhau. Trong đó có một lớp 6 học 1 buổi. Còn lại các lớp học tích hợp, tăng cường tiếng Anh và lớp 2 buổi/ngày.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập, học sinh lớp 1 buổi học các buổi chiều trong tuần và thêm hai buổi sáng (một buổi trong tuần và một buổi thứ bảy). Tức trong tuần, học sinh có một ngày học 2 buổi. Vào ngày này, nhà trường tạo điều kiện để học sinh ở lại trường buổi trưa thuận tiện cho học tiếp buổi chiều.

Ở những lớp tăng cường tiếng Anh và lớp 2 buổi/ngày, vẫn có học sinh không đăng ký tham gia các chương trình nhà trường. Do đó nhà trường sắp xếp thời khóa biểu những môn thuộc chương trình nhà trường như STEM, IC3, tiếng Anh bản ngữ, kỹ năng sống, năng khiếu vào các tiết cuối trong ngày. Học sinh nào không tham gia sẽ ra về sau khi hoàn thành chương trình chính khóa. Nhà trường không sắp xếp thời khóa biểu xen kẽ chương trình nhà trường với chính khóa để gây khó dễ hay ép buộc phụ huynh.

Bà Võ Bảo Đào Diễm cho biết thêm khi nhà trường phát phiếu đăng ký không ghi nhận các ý kiến phản hồi của phụ huynh. Trong thực tế ở các năm học trước và đầu năm học này, khi phụ huynh thay đổi nhu cầu đăng ký, nhà trường đều tiếp nhận thông tin và sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp. Tuy nhiên sau hôm nay, tiếp nhận thông tin này, trong buổi họp phụ huynh sắp tới của các lớp, trường sẽ giải đáp rõ ràng để phụ huynh hiểu thêm về hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Thị Thập (P.Tân Hưng, TP.HCM) ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ TRƯỜNG

Giảm áp lực thi cử, minh bạch các khoản thu Ngày 20.8, trong Chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý giáo dục. Toàn hệ thống chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục". Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện những nội dung trọng tâm như: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử và tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan. Tham mưu phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027 - 2028 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 trên địa bàn. Cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách và báo cáo không cần thiết để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn. Thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên kết giáo dục, dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện giáo dục bắt buộc đối với cấp THCS; đẩy nhanh lộ trình dạy học 2 buổi/ngày; tăng cường giáo dục STEM/STEAM và đưa nội dung trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn vào dạy học tích hợp từ cấp THCS; tiếp tục phát triển mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" theo lộ trình phù hợp với từng cấp học. Tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen và thí điểm tích hợp tiếng Anh phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ; tăng cường dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mở rộng việc dạy một số môn học khác bằng tiếng Anh tại những trường đủ điều kiện. Bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên tiếng Anh và phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường…



