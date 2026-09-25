33 khoản thu, dịch vụ trong trường, mục đích sử dụng ra sao?

Nội dung khoản thu của các trường THCS và THPT

UBND TP.HCM ban hành danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD-ĐT trong trường công lập năm học 2026-2027.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đã được ban hành theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Theo đó, danh mục các khoản thu với các mức thu cụ thu áp dụng cho 2 nhóm học sinh gồm: Nhóm 1: Áp dụng đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Nhóm 2 áp dụng đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh cấp THCS, THPT như sau:

Suất ăn trưa, xế: 40.000 đồng/ngày/học sinh;

Suất ăn sáng: 20.000 đồng/ngày/học sinh;

Nước uống: 20.000 đồng/học sinh/tháng;

Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú: Nhóm 1, cấp THCS 300.000 đồng/học sinh/tháng, THPT là 250.000 đồng/học sinh/tháng; nhóm 1, THCS 280.000 đồng/học sinh/tháng, THPT là 230.000 đồng/em/tháng;

Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: 200.000 đồng/học sinh/năm;

Dịch vụ ký túc xá tại các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú: 150.000 đồng/tháng;

Dịch vụ đưa đón người học: Quãng đường dưới 5km là 10.000 đồng/km, trên 5km là 8.000 đồng/km;

Dịch vụ công nghệ, học tập số: 110.000 đồng/học sinh/tháng;

Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa: 200.000 đồng/học sinh/hoạt động;

Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống: 80.000 đồng/học sinh/tháng;

Dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống đuối nước: 700.000 đồng/học sinh/khóa;

Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh, nếu có): 35.000 đồng/học sinh/tháng; Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học chưa có máy lạnh: Nhóm 1 là 95.000 đồng/tháng/học sinh, nhóm 2 là 90.000 đồng/tháng/học sinh;

Dịch vụ trông giữ xe học sinh, phụ huynh học sinh: Xe đạp, xe đạp điện là 2.000 đồng/lượt và 40.000 đồng/tháng; xe máy, xe máy điện là 4.000 đồng/lượt và 80.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tùy theo cấp học, cơ sở giáo dục, căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn và nhu cầu thực tế và sự tự nguyện tham gia của học sinh, phụ huynh thì tổ chức các dịch vụ giáo dục.

Do đó, bên cạnh các khoản thu dịch vụ phục vụ, còn có các khoản thu khác bao gồm dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường) và theo nhu cầu người học thì mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Báo Thanh Niên thống kê cụ thể từng loại dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường) và theo nhu cầu người học. Trong đó có nêu rõ từng loại dịch vụ được tổ chức giảng dạy ra sao và mục đích sử dụng khoản thu thế nào, học sinh có phải bắt buộc đăng ký tham gia hay không?

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các khoản thu, thu chi đầu năm học ẢNH: NHẬT THỊNH

Các dịch vụ giáo dục trong trường THCS, THPT

STT DỊCH VỤ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHOẢN THU HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN GHI CHÚ I Dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường 1 Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ Khoản thu để tổ chức các hoạt động rèn luyện năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn (là Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa); theo hình thức sinh hoạt câu lạc bộ; không thuộc kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày. Đối với lớp năng khiếu, thể dục tự chọn, câu lạc bộ: Thời lượng 1 tiết/tuần/câu lạc bộ, bảo đảm an toàn cho học sinh và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 2 Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" Khoản thu để tổ chức các lớp học thực hiện đề án theo Quyết định 762/QĐUBND, dạy tin học theo hướng chuẩn quốc tế Đảm bảo mục tiêu chương trình giáo dục Việt Nam và cung cấp kiến thức để học sinh đạt chuẩn quốc tế. Có thể hợp tác với các công ty, đơn vị tổ chức đào tạo, thời lượng tối đa 2 tiết/tuần Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 3 Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ 3.1 Dịch vụ tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ Khoản thu để tổ chức hoạt động dạy học ngoại ngữ tăng cường sau khi đã hoàn tất các tiết trong chương trình chính khoá, không bao gồm tiền đăng ký thi các chứng chỉ quốc tế. Dạy và học nâng cao với các tài liệu, học liệu, phần mềm được phép sử dụng, giáo viên là người Việt Nam tối đa 3 tiết/tuần. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 3.2 Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài Khoản thu để tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài (là chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa); nhà trường thực hiện hoặc liên kết với các công ty, doanh nghiệp cung cấp giáo viên, nội dung, phần mềm, học liệu (không bao gồm tiền đăng ký thi các chứng chỉ quốc tế và mua sắm tài liệu, học liệu của học sinh). Dạy và học nâng cao với các tài liệu, học liệu, phần mềm được phép sử dụng, giáo viên là giáo viên người nước ngoài có đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ, tối đa 2 tiết/tuần Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 3.3 Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ Khoản thu để tổ chức hoạt động dạy học ngoại ngữ của nhà trường có sử dụng phần mềm thuộc chương trình nhà trường ngoài giờ chính khoá. Lưu ý: hoạt động dạy học ngoại ngữ này không trùng lắp nội dung được triển khai trong kế hoạch giáo dục chính khóa và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm để dạy học ngoại ngữ; nội dung và phần mềm được thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu theo qui định của chương trình môn học. Hoạt động dạy học sử dụng phần mềm bổ trợ này là Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

3.4 Dịch vụ tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học Khoản thu để tổ chức học ngoại ngữ có sử dụng tài liệu, học liệu toán và khoa học, các nền tảng công nghệ (Immersive Learning, iDIGI, thực nghiệm,...) là chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa; nhà trường tổ chức thực hiện có sự hỗ trợ của các đối tác có chức năng cung cấp giáo viên, nội dung, học liệu, phần mềm giảng dạy (không bao gồm tiền đăng ký thi các chứng chỉ quốc tế và mua sắm tài liệu, học liệu của học sinh). Dạy và học nâng cao với các tài liệu, học liệu, phần mềm được phép sử dụng hoặc đã được đánh giá, giáo viên là người Việt Nam hoặc người nước ngoài phải có đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 3.5 Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam" Khoản thu để tổ chức thực hiện Đề án "Dạy học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam". Đảm bảo mục tiêu và chuẩn của chương trình giáo dục Việt Nam và kết hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục Quốc gia Anh cho các bộ môn toán, khoa học và tiếng Anh. 3.6 Dịch vụ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế Khoản thu tổ chức học ngoại ngữ cho học sinh có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế. Dạy và học với các tài liệu học liệu, phần mềm đạt chuẩn đầu ra quốc tế. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 4 Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số 4.1 Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số Khoản thu để tổ chức tăng cường giáo dục kỹ năng công dân số. Thực hiện bổ sung, tăng cường nội dung và thời lượng giáo dục kỹ năng công dân số trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. 4.2 Dịch vụ tổ chức hoạt động Giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số với trí tuệ nhân tạo (AI) Khoản thu để tổ chức hoạt động giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số AI Dạy và học với các tài liệu, học liệu, giáo trình được phép sử dụng; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ học tập và đánh giá kết quả học tập, có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ dạy kỹ năng sống, bảo đảm giáo viên có trình độ, năng lực phù hợp tổ chức thực hiện, thời lượng tối đa 2 tiết/tuần.

Thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn đầu năm học của Sở GD-ĐT và theo Kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu theo kế hoạch nhà trường, tùy theo đối tượng và nội dung giảng dạy để có mức thu phù hợp. 5 Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM 5.1 Dịch vụ tổ chức Giáo dục STEM Khoản thu để tổ chức hoạt động giáo dục STEM thuộc chương trình nhà trường ngoài giờ chính khoá. Lưu ý: hoạt động giáo dục STEM thuộc chương trình này không trùng lắp nội với giáo dục STEM được triển khai trong kế hoạch giáo dục chính khóa và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng nội dung giáo dục STEM được thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 3089/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

STT DỊCH VỤ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHOẢN THU HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN GHI CHÚ 5.2 Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM song ngữ (Anh-Việt) Khoản thu để tổ chức hoạt động giáo dục STEM, không bao gồm tiềngiáo trình, kinh phí phát sinh để tổ chức các hoạt động Project. Dựa trên cơ sở chương trình và phần mềm hỗ trợ giảng dạy được cung cấp theo nhu cầu giáo dục của nhà trường. Sử dụng các tài liệu, học liệu, phần mềm, giáo án điện tử, LMS…cùng các hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động trên lớp. Giáo viên là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ thời lượng tối đa 2 tiết/tuần (và thời gian thực hiện Project linh hoạt). Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Linh hoạt sắp xếp thời khoá biểu theo kế hoạch nhà trường. 6 Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế Khoản thu để thực hiện tất cả các hoạt động giáo dục theo chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại TP.HCM Thực hiện theo đúng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, kèm theo Bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 27.1.2026 của UBND thành phố Chỉ có các cơ sở giáo dục đã được công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại TP.HCM; các cơ sở giáo dục đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế"; các đơn vị có xây dựng đề án (có lộ trình cụ thể phù hợp cấp học, bám sát các Bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế) được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được triển khai, thực hiện đánh giá định kỳ hằng năm, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình của đề án. Khi đã thực hiện đề án trường tiên tiến, hội nhập quốc tế thì vẫn được thực hiện song song "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030", khi đó đối với nội dung tiếng Anh và tin học thì thực hiện theo quy định cụ thể của các đề án. II DỊCH VỤ KHÁC THEO NHU CÀU CỦA NGƯỜI HỌC 7 Đồng phục học sinh Khoản thu để mua sắm đồng phục cho học sinh Thực hiện các quy định hiện hành về đồng phục học sinh. Phụ huynh có thể tự trang bị đồng phục cho học sinh theo quy định (mẫu, màu sắc, quy cách…) của nhà trường. 8 Học phẩm - Học cụ - Học liệu 8.1 Học phẩm Khoản thu để mua sắm: - Học phẩm để học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Ấn chỉ ấn phẩm liên quan đến học sinh: giấy thi, giấy nháp, hồ sơ học sinh. Phụ huynh có thể tự trang bị học phẩm cho học sinh để có đầy đủ trang thiết bị học tập theo quy định. Thực hiện theo quy định. 8.2 Học cụ - Học liệu Khoản thu để mua sắm học cụ, học liệu để học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Phụ huynh có thể tự trang bị học cụ, học liệu cho học sinh để có đầy đủ trang thiết bị học tập theo quy định. Thực hiện theo quy định.

Sở GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học

Sở GD-ĐT quy định các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý; bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý theo phân cấp, tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi thực hiện các khoản thu.

Các nội dung thu đảm bảo có tính kế thừa đã tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định từ năm học 2025-2026. Trường hợp cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức cung cấp thêm dịch vụ, hoạt động mới (chưa phát sinh trong năm học 2025-2026) thì các khoản thu này phải được khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục về nội dung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu chi theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Sở GD-ĐT nêu rõ cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng GD-ĐT, các điều kiện cơ sở vật chất và mức thu học phí, các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện theo quy định.

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Sở GD-ĐT sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

UBND phường, xã, đặc khu triển khai, quán triệt và chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý tại địa phương thực hiện các khoản thu đúng quy định. Ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.