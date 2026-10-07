TP.HCM: Lớp học không có bảng, giáo viên viết lên tường, hiệu trưởng giải thích ra sao?

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 12A3 Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận, TP.HCM), 3 ngày nay, từ ngày 5.10, lớp 12A3 không có bảng, giáo viên phải viết lên tường để giảng dạy. Nguyên nhân ban giám hiệu trường cho tháo bảng ở lớp 12A3 đem trả cho lớp khác vì bảng này trước đây do phụ huynh lớp đó đứng ra trang bị nên nay họ đòi lại.

Phụ huynh học sinh bức xúc với cách làm này của nhà trường và cho hay khi con em vào lớp 10, phụ huynh cũng đã góp tiền sắm bảng mới. "Nay bảng ấy đang được lớp khác sử dụng, còn lớp con chúng tôi thì không có bảng để học. Trong khi các con học lớp cuối cấp, dạy và học như vậy ảnh hưởng đến bài học của các cháu?', phụ huynh bức xúc phản ánh.

Hình ảnh học sinh lớp 12A3 Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận, TP.HCM) học khi không có bảng, giáo viên viết lên tường ảnh: PHHS

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, cho biết, mới đây có 1 học sinh của trường bị tai nạn nên không thể leo lầu, vì vậy nhà trường phải sắp xếp lại phòng học. Trong đó học sinh lớp 12A3 chuyển qua học tại phòng của lớp có học sinh bị tai nạn. Phụ huynh học sinh của lớp này yêu cầu chuyển bảng do họ đầu tư về phòng học mới của con em họ.

Đáng lẽ khi tháo bảng này mang đi thì sẽ gắn bảng cũ của lớp 12A3 vào. Tuy nhiên, nhà trường thấy bảng của lớp 12A3 đã cũ, không thuận tiện khi tháo ra lắp lại, đồng thời cũng không phù hợp với nhu cầu học tập hiện tại của học sinh. Do đó, nhà trường đã quyết định đặt bảng mới cho lớp 12A3.

Hiệu trưởng Trường Phú Nhuận nói thêm, lẽ ra chiều qua đối tác cung cấp bảng đã lắp nhưng do trục trặc về thời tiết nên trước 12 giờ đêm nay bảng sẽ được lắp tại lớp 12A3. Hiệu phó của trường đã giải thích với giáo viên chủ nhiệm, học sinh để tạm thời cố gắng một vài ngày.

Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận khẳng định trong đêm nay bảng sẽ được lắp tại lớp và học sinh sẽ học bình thường vào ngày mai.