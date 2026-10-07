TP.HCM sẽ xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng giáo dục riêng

Phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT để đánh giá chất lượng dạy học

Ngày 6.10, chỉ đạo góp ý về việc xây dựng kế hoạch nhà trường năm học 2026-2027, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu đối với cấp THPT, các trường phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT; chú ý đối chiếu điểm trung bình môn học trong năm học với kết quả thi tốt nghiệp để đánh giá thực chất về chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; khai thác kết quả học tập, rèn luyện, kết quả các kỳ thi và dữ liệu giáo dục để phân tích chất lượng, điều chỉnh phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, hỗ trợ học sinh và cải tiến chất lượng giáo dục. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực, sự tiến bộ của học sinh, không chạy theo thành tích.

Từ kết quả tổ chức kỳ thi năm 2026, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027 là tiếp tục bảo đảm các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 và các kỳ thi khác, Sở yêu cầu tăng cường phối hợp với Công an TP.HCM cùng các lực lượng liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn và hạn chế vi phạm.

Việc huy động đội ngũ coi thi trên quy mô lớn sẽ được thực hiện gắn với quy trình lựa chọn nhân sự chặt chẽ, tập huấn đầy đủ và quán triệt trách nhiệm đến từng cán bộ tham gia.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuẩn bị các điều kiện thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Cùng với công tác tổ chức thi, thành phố sẽ chuẩn bị các điều kiện để tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Đây là bước chuẩn bị cho việc từng bước triển khai thí điểm từ năm học 2027–2028. Sở cũng dự kiến tổ chức tập huấn xây dựng câu hỏi thi và đóng góp cho thư viện câu hỏi thi mở.

Trong lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục, TP.HCM sẽ nâng cao năng lực tham gia các chương trình đánh giá quốc gia và quốc tế. Thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và dữ liệu để tổ chức khảo sát PISA trên máy tính theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; đồng thời triển khai khảo sát thử nghiệm chương trình đánh giá diện rộng đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng nghiên cứu xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng giáo dục riêng của thành phố. Cơ chế này hướng đến việc tạo ra kết quả đánh giá khách quan, có thể so sánh theo thời gian, giữa các nhóm trường và khu vực, qua đó hỗ trợ điều chỉnh chính sách, phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.

Để bảo đảm tính minh bạch, các cơ sở giáo dục được yêu cầu công khai đầy đủ điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng giáo dục thực tế. Những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu và ghi nhận trong đánh giá thi đua năm học.

Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường đối chiếu với kết quả học tập để có đảm bảo chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá ẢNH: BÍCH THANH

156/269 trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% Theo báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 139.678 thí sinh tham dự. Kết quả kỳ thi cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp THPT của TP.HCM năm 2026 đạt 99,76%. Trong tổng số 269 trường, có 240 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp từ 99% trở lên, chiếm khoảng 89%. Đáng chú ý, 156 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có nhiều trường quy mô lớn. Theo bảng thống kê trong báo cáo, có 8/10 môn đạt điểm trung bình cao hơn mức bình quân cả nước. Môn toán có điểm trung bình 6,189, cao hơn cả nước 0,539 điểm. Các môn tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh học lần lượt cao hơn mức bình quân toàn quốc 0,476, 0,441 và 0,408 điểm. Điểm trung bình môn tiếng Anh đạt 5,369, cao hơn cả nước 0,299 điểm. Các môn ngữ văn, lịch sử và địa lý cũng có điểm trung bình cao hơn mức chung. Ở chiều ngược lại, vật lý và hóa học là 2 môn có điểm trung bình thấp hơn cả nước. Môn vật lý đạt 5,480 điểm, thấp hơn 0,080 điểm; hóa học đạt 6,228 điểm, thấp hơn 0,052 điểm. Với tổ hợp B00 gồm toán, hóa học và sinh học, điểm trung bình của thí sinh TP.HCM đạt 20,25/30, cao hơn cả nước 0,56 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên là 47,7%.



