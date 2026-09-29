TP.HCM nêu các yêu cầu về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp 2027

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính khi có điều kiện

Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính khi có điều kiện, bảo đảm hợp lý, hiệu quả và thiết thực.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tham gia thử nghiệm và từng bước triển khai thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các khâu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Trong năm học này, Sở GD-ĐT thực hiện đổi mới toàn diện khảo thí bằng ứng dụng AI và Big Data, chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trên máy tính khi Bộ GD-ĐT triển khai thí điểm hoặc đại trà.

Trước nhiệm vụ này, Sở yêu cầu các trường chỉ đạo công tác dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, công bằng, khách quan đặc biệt quan tâm đến học sinh hòa nhập và học sinh lớp 12 chuyển từ hình thức đánh giá bằng học bạ sang kế hoạch giáo dục cá nhân. Hỗ trợ thí sinh trong việc quản lý tài khoản đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển ĐH.

Học sinh lớp 12 TP.HCM năm học 2026-2027 ẢNH: BÍCH THANH

Tổ chức tập huấn đội ngũ giáo viên tham gia xây dựng, đóng góp cho thư viện câu hỏi thi theo hướng mở, phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2027 theo yêu cầu của Bộ.

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị hệ thống máy tính bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; bảo đảm bản quyền phần mềm, hạ tầng đường truyền internet ổn định và các điều kiện kỹ thuật liên quan. Phối hợp chặt chẽ trong công tác thử nghiệm khi có yêu cầu, từng bước triển khai thí điểm thi trên máy tính theo kế hoạch của Bộ và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT;

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT phục vụ công tác quản lý chuyên môn và hoạch định chính sách giáo dục tại địa phương.

Rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp

Về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2027–2028, các địa phương thực hiện theo kế hoạch của TP và hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác dự báo và xây dựng phương án tuyển sinh; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu, căn cứ kết quả triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027, UBND cấp xã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2027-2028.

Ở nội dung này, khi triển khai hướng dẫn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, các phường xã chủ động rà soát, thống kê đầy đủ trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, trong đó chỉ đạo các cơ sở giáo dục có trẻ lớp mẫu giáo, học sinh lớp 5 rà soát, cập nhật, xác thực dữ liệu đối tượng tuyển sinh. Xác định nơi cư trú thực tế thông qua dữ liệu VNeID, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phổ cập giáo dục và được cập nhật đúng thời gian trên trang tuyển sinh trực tuyến của TP theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục bảo đảm toàn bộ trẻ em trong độ tuổi được tiếp cận đầy đủ thông tin và thực hiện đăng ký tuyển sinh đúng quy định.

Chỉ đạo các đơn vị có tham gia tuyển sinh chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ hệ thống tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền internet và trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh trực tuyến hoạt động ổn định, thông suốt trong suốt thời gian tuyển sinh.

Các địa phương chủ động rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT và các phường, xã lân cận đề xuất khu vực tuyển sinh linh hoạt, phù hợp thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và điều tiết học sinh hợp lý giữa các cơ sở giáo dục.

Kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp đối với các khu vực có nguy cơ thiếu hoặc thừa chỗ học đặc biệt đối với các địa phương chưa có trường THCS hoặc các khu vực có mật độ dân cư đông, áp lực tuyển sinh lớn. Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung quỹ đất và xây dựng trường học.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, kịp thời báo cáo UBND TP những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ giải quyết bảo đảm đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh trong độ tuổi trên địa bàn...