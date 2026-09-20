Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào 2027

Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về Đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử.

Cho ý kiến về Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026 - 2036, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn.

Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm 2027 ẢNH: T.N

Việc thi tốt nghiệp trên máy tính phải đặt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất. Đồng thời, chỉ xem xét tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu trước mắt chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Lộ trình thí điểm cần tiến hành từng bước từ thấp đến cao, trước hết trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp.

Qua đó kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi thi, năng lực tổ chức và mức độ thích ứng của học sinh trước khi áp dụng vào kỳ thi quốc gia có tính chất quyết định.

"Khi các điều kiện đảm bảo đã phù hợp, đáp ứng yêu cầu thì có thể tiến tới tổ chức trên toàn quốc, đồng loạt để bảo đảm công bằng giữa các thí sinh", kết luận nêu rõ.

Đây là điểm mới đáng chú ý so với chỉ đạo của Bộ GD-ĐT hồi cuối tháng 8. Bộ yêu cầu các địa phương chuẩn bị điều kiện để từng bước thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Yêu cầu này được đặt ra sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra sai phạm tại một số địa phương như Tuyên Quang, Quảng Trị.

Tăng chế tài gian lận thi cử, xem xét xử lý hình sự

Về phòng chống gian lận thi cử, Phó thủ tướng yêu cầu ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ kiểm tra, thi, tổ chức quán triệt đầy đủ quy định, hành vi bị nghiêm cấm, hậu quả và trách nhiệm khi viphạm quy chế thi.

Giao Bộ GD-ĐT rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định pháp luật liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng AI, thiết bị công nghệ cao.

Trong đó, xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm; trường hợp cán bộ, giáo viên tiếp tay, tổ chức hoặc bao che gian lận phải xem xét xử lý ở mức nghiêm khắc như kỷ luật, đình chỉ công tác hoặc buộc thôi việc…

Tăng cường giám sát bằng công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo, triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi; trước hết đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn và các khâu có nguy cơ cao; phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự (nếu cần thiết), nhất là đối với hành vi tổ chức gian lận các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia.

Rà soát các phương thức gian lận mới trong thi cử; tăng cường phát hiện, đấu tranh với các đường dây sản xuất, mua bán, cung cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ liên quan đến gian lận thi cử.

