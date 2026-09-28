Đe dọa an ninh phi truyền thống là gì, vì sao trường học có kịch bản ứng phó?

Nhằm chủ động bảo vệ an toàn học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất và duy trì hoạt động giáo dục khi phát sinh nguy cơ, sự cố hoặc tình huống đa khủng hoảng, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai kịch bản khung ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trong ngành giáo dục và đề nghị các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện.

Sở GD-ĐT chỉ ra nhóm nguy cơ liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục bao gồm: Thiên tai, khí hậu, môi trường, y tế, dịch bệnh, an toàn thực phẩm, an ninh mạng và dữ liệu thông tin, cháy nổ và sự cố nguy hiểm…

Theo đó, hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức rà soát nguy cơ, cập nhật phương án, quy trình và kịch bản xử lý của đơn vị theo kịch bản khung. Phân công đầu mối, lực lượng, nhiệm vụ, phương tiện, địa điểm sơ tán và kênh liên lạc dự phòng. Việc cụ thể hóa phải phù hợp cấp học, quy mô, vị trí, điều kiện cơ sở vật chất và đặc điểm người học.

An toàn thực phẩm thuộc nhóm nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống trong ngành giáo dục ẢNH: BÍCH THANH

Khi có tình huống xảy ra, cơ sở giáo dục phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của người học và người lao động tại đơn vị. Chủ động thực hiện biện pháp khẩn cấp trong phạm vi trách nhiệm, đồng thời báo ngay cơ quan quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Sở GD-ĐT nhấn mạnh, nhà trường không thay thế cơ quan chuyên môn trong việc xác định nguyên nhân, công bố dịch, điều tra vụ việc, phân loại cấp độ khủng hoảng hoặc xử lý nội dung thuộc thẩm quyền chuyên ngành.

Duy trì chế độ trực, cảnh báo sớm và thông tin liên lạc; quản lý chặt chẽ dữ liệu người học; thực hiện nghiêm cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Thông tin gửi học sinh, phụ huynh học sinh và báo chí phải kịp thời, chính xác, thống nhất.

Lưu ý không đăng tải hình ảnh, thông tin sức khỏe, dữ liệu cá nhân của học sinh trái quy định. Kịp thời cảnh báo, đính chính tin giả, tin sai sự thật theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức phổ biến, thực hành và diễn tập tình huống phù hợp; chú trọng kỹ năng sơ tán, trú ẩn, điểm danh, sơ cứu, ứng phó sự cố an ninh mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng dịch, duy trì hoạt động giáo dục và hỗ trợ tâm lý sau sự cố. Hoạt động thực hành, diễn tập phải bảo đảm an toàn, không gây hoang mang, không làm phát sinh áp lực, quá tải cho giáo viên và người học.

Thực hiện báo cáo đột xuất ngay khi vụ việc nghiêm trọng, phức tạp hoặc có khả năng tác động đến nhiều cơ sở giáo dục, không chờ báo cáo định kỳ.

Đồng thời, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở giáo dục trên địa bàn huy động lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống theo thẩm quyền. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch có liên quan và các nguồn hợp pháp khác; quản lý, sử dụng đúng quy định, công khai, tiết kiệm, không làm phát sinh khoản thu trái quy định đối với người học và phụ huynh học sinh.