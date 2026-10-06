TP.HCM yêu cầu trường đối chiếu điểm học tập với điểm thi của học sinh

Ngày 6.10, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo kết luận của Phó giám đốc Nguyễn Bảo Quốc góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2026-2027, với nhiều yêu cầu về dạy học 2 buổi/ngày, hoạt động giáo dục có thu phí, đối chiếu điểm học tập với điểm thi lớp 10, tốt nghiệp THPT.

Hoạt động có thu phí phải bảo đảm cơ hội học tập

Theo thông báo, khi xây dựng các nội dung giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu, nhà trường phải bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu không để điều kiện kinh tế, khả năng tham gia hoạt động có thu phí hoặc sự khác biệt về điều kiện giữa các cơ sở, điểm trường làm hạn chế cơ hội học tập, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đối với dạy học 2 buổi/ngày, các trường phải bố trí nội dung, thời lượng và thời khóa biểu phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe học sinh, không gây quá tải.

Việc tổ chức nội dung giáo dục theo nhu cầu và huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định. Nhà trường cần chủ động rà soát, định hướng phương án. Những nội dung tổ chức theo nhu cầu phải được thông tin, lấy ý kiến phụ huynh học sinh theo quy định để chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và thời khóa biểu.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu không lấy số lượng học sinh đăng ký hoặc duy trì tham gia làm tiêu chí duy nhất đánh giá chất lượng chương trình. Khi học sinh không tiếp tục tham gia, trường cần tìm hiểu nguyên nhân, rà soát chất lượng và sự phù hợp của chương trình để điều chỉnh, đồng thời bảo đảm quyền lợi và hoạt động giáo dục của học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường bảo đảm quyền lợi và hoạt động giáo dục của học sinh ẢNH: BẢO CHÂU

Đối chiếu điểm học tập với kết quả thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT

Đối với cấp THCS, các trường tổ chức phân tích kỹ kết quả tuyển sinh lớp 10, đối chiếu với kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá trong nhà trường để nhận diện những nội dung, môn học còn hạn chế. Trên cơ sở đó rà soát phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và các giải pháp hỗ trợ học sinh, đặc biệt đối với các môn học có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Đối với cấp THPT, phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT; chú ý đối chiếu điểm trung bình môn học trong năm học với kết quả thi tốt nghiệp để đánh giá thực chất về chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Các trường đối chiếu điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi lớp 10 với kết quả học tập để đánh giá thực chất chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá ẢNH: BẢO CHÂU

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; khai thác kết quả học tập, rèn luyện, kết quả các kỳ thi và dữ liệu giáo dục để phân tích chất lượng, điều chỉnh phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, hỗ trợ học sinh và cải tiến chất lượng giáo dục. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực, sự tiến bộ của học sinh, không chạy theo thành tích.

Không tổ chức giáo dục STEM/STEAM theo phong trào

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức giáo dục STEM/STEAM gắn với môn học, hoạt động giáo dục và thực tiễn, chú trọng phát triển tư duy khoa học, tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và vận dụng kiến thức liên môn. Không tổ chức theo phong trào, nặng sản phẩm trình diễn hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; từng bước mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong các môn học, hoạt động giáo dục và sinh hoạt nhà trường. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp điều kiện thực tế.

Về giáo dục thể chất, thể thao, văn hóa và nghệ thuật, lãnh đạo Sở nhấn mạnh các trường đa dạng hóa hình thức tổ chức trong môn học, hoạt động giáo dục, buổi thứ hai, câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm; tạo điều kiện để học sinh lựa chọn, tham gia thường xuyên và duy trì hình thức rèn luyện thể chất hoặc thực hành nghệ thuật phù hợp với sở thích, năng lực, sức khỏe và điều kiện của nhà trường.