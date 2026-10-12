Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân công nhiệm vụ 6 phó giám đốc, cụ thể ra sao?

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở.





PTS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Ông Phát trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD-ĐT TP; Chỉ đạo chung việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kết luận của T.Ư, Bộ, Thành ủy, HĐND, UBND TP về GD-ĐT.

Công tác tổ chức bộ máy: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục công lập; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị.

Công tác cán bộ: vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; biên chế công chức, số lượng người làm việc và phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý; đánh giá, xếp loại, kỷ luật công chức, viên chức; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; cử công chức, viên chức đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài…

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở GD-ĐT, Phòng Tổ chức cán bộ.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phân công nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, giúp việc đối với 6 phó giám đốc như sau:

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó giám đốc, giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các lĩnh vực:

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động: nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt khung; bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp; phụ cấp; nghỉ hưu, thôi việc; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành…

Công tác giáo dục mầm non: chỉ đạo chuyên môn, chương trình giáo dục mầm non; chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ; quản lý chuyên môn các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông lao động; xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế"...

Phụ trách các đơn vị: Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Phòng Giáo dục mầm non, địa bàn cụm 1, cụm 15, cụm 16.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các lĩnh vực:

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Công tác kế hoạch: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành; theo dõi, tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội về giáo dục và đào tạo; quy hoạch mạng lưới trường, lớp và quỹ đất dành cho giáo dục trên địa bàn thành phố.

Công tác ngân sách, tài chính: xây dựng dự toán ngân sách giáo dục phân bổ, giao dự toán đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán; phối hợp các sở, ngành xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác; tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Học phí, giá dịch vụ giáo dục và các khoản thu trong cơ sở giáo dục; bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ người học...

Phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, địa bàn cụm 2, cụm 12, cụm 13.

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc, giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các lĩnh vực:

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thành phố đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn theo phân cấp.

Công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; công tác chuyên môn của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.

Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; gắn đào tạo nhân lực với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp...

Phụ trách đơn vị: Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, địa bàn cụm 5, cụm 7, cụm 10.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc, giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các lĩnh vực:

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng toàn ngành; công tác học sinh, sinh viên; công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

Xây dựng Trường học hạnh phúc; Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học.

An ninh, trật tự, an toàn trường học; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác tư vấn tâm lý học đường...

Phụ trách đơn vị: Phòng Học sinh, sinh viên, địa bàn cụm 3, cụm 8.





















Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc giúp Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các lĩnh vực:

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT

Thường trực công tác chuyển đổi số toàn ngành; cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, thống kê giáo dục; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Công tác giáo dục phổ thông: quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường; tổ chức thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thư viện, thiết bị dạy học (về chuyên môn); giáo dục STEM; giáo dục thể chất (về chương trình), giáo dục quốc phòng và an ninh...

Phụ trách Đề án “Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học trên địa bàn thành phố”; Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030”; Đề án “Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn TP.HCM; Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học” đối với giáo dục phổ thông; Mô hình trường chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” trong giáo dục phổ thông; Công trình trường học số...

Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Phổ thông, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, địa bàn cụm 4, cụm 11.