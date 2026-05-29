TP.HCM trao giải sáng kiến phòng chống bạo lực học đường

Em Tạ Thùy Bảo Ngọc, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Thông Tây Hội) đạt giải ba vẽ tranh sáng tạo và là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi ẢNH: BÍCH THANH

Cuộc thi vẽ tranh Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường, lần thứ 3 năm 2026 do Bộ GD-ĐT phát động. Tại TP.HCM, cuộc thi được Sở GD-ĐT phối hợp với Tạp chí Giáo dục TP.HCM triển khai, đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng ở khắp các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố.

Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 920.000 tác phẩm dự thi từ học sinh các cấp và 2.184 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn tranh tài tại vòng thi cấp thành phố; 57 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải; 12 tác phẩm được đại diện cho TP.HCM tranh giải toàn quốc vào tháng 6.

Ban tổ chức cho hay, các sáng kiến năm nay gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo bởi tính thực tiễn cao, tập trung giải quyết 2 thách thức lớn: Phòng ngừa bạo lực học đường: Những giải pháp "từ học sinh, vì học sinh" nhằm hóa giải mâu thuẫn và xây dựng văn hóa ứng xử tích cực. An toàn trên không gian mạng: Kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi dụ dỗ, bắt cóc và bạo lực trực tuyến – chủ đề được các em khai thác với góc nhìn rất mới mẻ và sắc bén.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất (19 giải mỗi cấp học), bao gồm các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Trong đó, giải nhất của cấp tiểu học thuộc về học sinh Đặng Minh Anh, lớp 4 Trường tiểu học Vĩnh Lộc A (xã Vĩnh Lộc); cấp THCS thuộc về Phan Anh Thơ, lớp 9 A4 Trường THCS Thoại Ngọc Hầu (P.Tân Phú) và cấp THPT là Nguyễn Anh Thư, lớp 10C04 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất). Bên cạnh đó, em Tạ Thùy Bảo Ngọc, học sinh lớp 1/8 Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Thông Tây Hội) là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi và đạt giải ba.

Tiến sĩ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên Bộ GD-ĐT, trao giải cho học sinh tại buổi lễ ẢNH: B.T.C

Tham dự lễ tổng kết, tiến sĩ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên Bộ GD-ĐT đánh giá cao nỗ lực của ngành GD-ĐT TP.HCM đã tích cực hưởng ứng triển khai cuộc thi nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả. Với hơn 920.000 tác phẩm ở các cấp học cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi với nhiều giá trị, thông điệp sâu sắc.

Theo ông, điều đáng quý nhất của cuộc thi không phải là giải thưởng mà là việc các em học sinh đã biết suy nghĩ, để trường học trở thành nơi được quan tâm, yêu thương. Mỗi bức tranh, bài viết phát đi thông điệp lòng nhân ái, sự sẻ chia, quan tâm, mong muốn xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không có bạo lực học đường.

Vụ trưởng Hoàng Đức Minh đề nghị từng cơ sở giáo dục đẩy mạnh phối hợp với gia đình tuyên truyền không để hành vi bạo lực, bắt nạt ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của học sinh. Đồng thời mong muốn mỗi học sinh tiếp tục là đại sứ lan tỏa thông điệp cuộc thi, cùng nhau xây dựng trường học hạnh húc, biết yêu thương, chia sẻ.

"Đặc thù của ngành giáo dục đòi hỏi công tác giáo dục nói chung, giáo dục phòng chống bạo lực luôn luôn phải diễn ra, không ngừng, phải dày công, không ngơi nghỉ. Nếu chúng ta cùng chung tay, mỗi một người cố gắng sẽ là phép cộng để xây dựng môi trường học đường an toàn, trường học hạnh phúc", Vụ trưởng Hoàng Đức Minh gửi gắm.