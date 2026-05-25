Cơ chế phát hiện sớm bạo lực học đường

Bảo Huy
25/05/2026 06:33 GMT+7

Vụ việc nam sinh ở Di Linh (Lâm Đồng) tự làm hại bản thân do nghi bị bạn bè hành hung, ép đưa tiền suốt thời gian dài khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Theo tường trình của gia đình nạn nhân, em phải đi nhặt ve chai để có tiền nộp cho nhóm bạn. Khi không có tiền, em bị đánh đập, đe dọa. Đến khi không còn chịu nổi áp lực, em đã có hành động đáng buồn và hiện vẫn đang hôn mê sâu trong bệnh viện.

Nếu những thông tin trên là đúng thì đây không còn là bạo lực học đường theo nghĩa thông thường, mà là một dạng "tội ác học đường". Khi hành vi đánh đập, trấn lột diễn ra có tổ chức, kéo dài nhiều ngày, khiến nạn nhân lâm vào bế tắc thì bản chất không đơn thuần là xích mích tuổi học trò. Đó là hành vi côn đồ, có dấu hiệu phạm pháp và phải được nhìn nhận đúng mức độ nguy hiểm.

Điều khiến dư luận đau xót là vụ việc kéo dài suốt thời gian dài nhưng dường như không ai phát hiện. Nhà trường không biết, gia đình không biết, bạn bè xung quanh cũng im lặng. Một học sinh phải lặng lẽ đi nhặt ve chai để nộp tiền "bảo kê" ngay trong môi trường giáo dục, đó là thất bại của công tác giám sát và bảo vệ trẻ em.

Lâu nay, chúng ta nói nhiều về phòng chống bạo lực học đường, về trường học thân thiện, nhưng ở không ít nơi, việc này vẫn mang tính hình thức. Nhiều học sinh bị bắt nạt không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù, cô lập, hoặc nghĩ rằng chẳng ai bảo vệ mình.

Đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm khắc hơn. Không thể xem đây chỉ là việc trẻ con đánh nhau. Những học sinh chủ mưu hành hung, trấn lột phải bị xử lý nghiêm để răn đe. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng cần vào cuộc đúng mức.

Quan trọng hơn, trường học phải có cơ chế phát hiện sớm và bảo vệ nạn nhân. Cần có kênh tố giác an toàn để học sinh dám nói ra sự thật. Giáo viên chủ nhiệm phải theo sát diễn biến tâm lý học sinh. Gia đình cũng cần quan tâm đến cảm xúc của con, bởi một đứa trẻ bị bắt nạt thường sẽ thay đổi tâm lý rất rõ.

Một môi trường học đường chỉ thật sự an toàn khi sự im lặng trước cái xấu không còn tồn tại. Đừng để đến khi chuyện đau xót xảy ra, người lớn mới giật mình hỏi "Chuyện bắt đầu từ khi nào?" rồi vội vàng xử lý hậu quả.

Làm rõ vụ học sinh nghi bị bạo lực học đường kéo dài ở Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh phối hợp làm rõ thông tin học sinh treo cổ tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài.

