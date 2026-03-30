Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng khi xảy ra bạo lực học đường

Bích Thanh
30/03/2026 12:59 GMT+7

Ngày 30.3, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai yêu cầu của UBND TP.HCM về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị 03 của Chính phủ.

Bạo lực học đường là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục

Theo đó, chỉ đạo của UBND TP.HCM nêu rõ Sở GD-ĐT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm, ban hành kế hoạch của ngành GD-ĐT về việc ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Cụ thể, Sở GD-ĐT ban hành hướng dẫn tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học; ưu tiên hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao hoặc là nạn nhân của bạo lực học đường.

Phối hợp với Công an TP và các cơ quan liên quan triển khai bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, chỉ đạo hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường. Phân công rõ nhiệm vụ rõ ràng, xem xét trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định.

UBND TP cũng giao nhiệm vụ cụ thể Công an TP phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng tự bảo vệ. Tiếp nhận, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường. Áp dụng biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp nhằm phòng ngừa tái phạm; trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, phòng ngừa.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực trong và xung quanh trường học kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh bạo lực học đường. Phối hợp địa phương rà soát, củng cố hệ thống camera tại khu vực trường học. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phân tích hình ảnh để phát hiện nguy cơ; vận động xã hội hóa và chia sẻ dữ liệu theo quy định.

TP cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai tại địa phương; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phát huy thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh; tăng cường phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội.

Phòng chống bạo lực học đường: Sở GD-ĐT TP.HCM nêu các giải pháp

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn và phòng chống bạo lực học đường. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giáo viên và sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

