Xử lý trách nhiệm hiệu trưởng để xảy ra tình hình phức tạp trật tự ATGT

Học sinh bị CSGT lập biên bản vì đi xe máy khi chưa đủ tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nội dung trên được Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ khi triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM ngày 9.3

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đặt chỉ tiêu trọng tâm năm 2026 phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên; 100% cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 100% học sinh khi tham gia sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đảm bảo đúng độ tuổi, có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm theo quy định; 100% trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn theo lộ trình.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Trong đó hiệu trưởng phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại đơn vị.

Gắn trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự ATGT do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Đồng thời đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ trật tự ATGT là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông; không can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng. Mọi hành vi vi phạm về trật tự ATGT (nếu có) phải được thông báo về đơn vị để xem xét, xử lý theo quy định.

Nhà trường cần đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền; đổi mới nội dung giáo dục pháp luật về giao thông trong nhà trường; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lý học sinh khi tham gia giao thông.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tham gia bảo đảm trật tự ATGT; kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền với kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.



