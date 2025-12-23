Hiệu trưởng nói gì khi giáo viên phạt tiền, bắt học sinh ngủ sớm, dậy sớm?

Giáo viên Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TP.HCM) phạt tiền, bắt học sinh ngủ sớm, dậy sớm

Giáo viên phạt tiền, điểm danh bắt học sinh ngủ sớm, dậy sớm

Cụ thể, thông tin do phụ huynh học sinh Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TP.HCM) cung cấp, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 N.V.T.Đ thường hay phạt tiền học sinh, rồi bắt học sinh phải đi ngủ lúc 21 giờ và dậy vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Lớp trưởng được giao nhiệm vụ điểm danh học sinh của lớp vào mỗi buổi sáng sớm hàng ngày.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều nay, 23.12, ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, xác nhận sự việc và cho biết đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh lớp 8 nói trên.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, giáo viên chủ nhiệm này áp dụng hành vi phạt tiền đối với những học sinh trong lớp chưa ngoan, làm bài, nộp bài trễ, vi phạm các nội quy của nhà trường... Nếu vi phạm học sinh nộp từ 10.000 đến 50.000 đồng/lần, có hành vi học sinh phải nộp đến 100.000 đồng/lần.

Ngoài ra, giáo viên này giao cho lớp trưởng, điểm danh việc dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày qua nhóm tin nhắn của lớp.

"Áp đặt vào đời sống cá nhân là không hợp lý"

Tại buổi làm việc, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận một số cách xử lý là chưa phù hợp, phụ huynh và nhà trường thống nhất phương án giải quyết nhằm sớm ổn định tâm lý học sinh.

Ông Dương Tấn Phước nhìn nhận hình thức giáo viên áp dụng hình thức phạt tiền học sinh là không phù hợp.

Còn việc giáo viên áp đặt học sinh ngủ sớm, dậy sớm thì theo hiệu trưởng này, mặt nào đó, quy định nói trên rất tốt cho sức khỏe nhưng việc áp đặt vào đời sống cá nhân như vậy là không hợp lý. Lẽ ra giáo viên khuyến khích và có sự trao đổi để phụ huynh cùng đồng hành thì sẽ hợp tình hợp lý hơn.

Hiệu trưởng Trường Trần Văn Đang cho hay nhà trường yêu cầu giáo viên trả lại toàn bộ số tiền đã thu từ hình thức phạt học sinh và có phương án xử lý bước đầu đối với thầy giáo N.V.T.Đ vì có một số biện pháp quản lý, giáo dục học sinh không phù hợp.

Vào học kỳ 2, trường sẽ thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp theo đúng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Sau đó, trường sẽ lấy ý kiến hướng xử lý giáo viên trong chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, có thể sẽ áp dụng biện pháp hạ một bậc thi đua quý của giáo viên này.

Ông Phước cho hay giáo viên vi phạm mức độ nào, sai tới đâu thì sẽ bị xử lý tới đó, không bao che, không dung túng cho các hành vi chưa chuẩn mực sư phạm của giáo viên.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang thông tin thêm, nhà trường đã rút kinh nghiệm về vụ việc trên với toàn thể giáo viên.

Sở GD-ĐT nói gì?

Đề cập đến sự việc của Trường THCS Trần Văn Đang, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay với mọi phản ánh của phụ huynh học sinh, các nhà trường và ở đây là hiệu trưởng có nhiệm vụ tìm hiểu sự việc, tiếp thu ý kiến 2 chiều trước khi đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Trong đó có những đánh giá tác động hình thức hay cách thức mà giáo viên thực hiện. Nếu hình thức sai thì nhắc nhở, phê bình.

Nếu hành vi gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, trách nhiệm thì nhà trường thành lập hội đồng đánh giá, báo cáo căn cứ vào luật viên chức và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Cán bộ của Sở GD-ĐT cũng đánh giá về sự việc giáo viên của Trường Trần Văn Đang, ý tưởng mô phạm nhưng hành vi thì không mô phạm. Khuyến khích giáo viên thay đổi phương pháp giáo dục nhưng phải mang tính sư phạm chứ không phải tùy hứng.