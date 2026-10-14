Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ thực chất

Ngày 14.10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành kết luận của PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT, tại Hội nghị hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX-GDNN năm 2026 diễn ra vào ngày 10-11.10 vừa qua.
Trong đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát yêu cầu toàn ngành khẩn trương cụ thể hóa kết quả hội nghị thành kế hoạch của đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm, bảo đảm thực hiện đồng bộ, đạt kết quả thực chất trong năm học 2026 - 2027.
Theo đó, ngành GD-ĐT tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: Đội ngũ, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy; Tuyển sinh, cơ sở vật chất và tài chính; Chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách hành chính; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc.
Nghiên cứu tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên
Người đứng đầu ngành giáo dục giao nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát định mức, tham mưu bổ sung biên chế; đề xuất cơ chế tuyển dụng, điều động, biệt phái, hợp đồng thỉnh giảng linh hoạt, ưu tiên các môn đang thiếu. Hướng dẫn về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Tham mưu chính sách hỗ trợ nhân viên y tế, nhân viên công nghệ thông tin và giáo viên công tác xa nhà. Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức vụ sau sáp nhập.
Sau khi được UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng, tham mưu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, hướng dẫn quy trình thực hiện, kịp thời thực hiện bổ nhiệm chức danh và xếp lương sau khi có kết quả xét thăng hạng.
Phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông hướng dẫn định mức đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm. Nghiên cứu tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.
Phòng Quản lý chất lượng chủ trì nghiên cứu, tham mưu phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phân bố điểm học, ưu tiên theo khoảng cách địa lý, cư trú thực tế của học sinh; nghiên cứu xây dựng đề án đánh giá năng lực học sinh đầu cấp.
Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và ĐH chủ trì hướng dẫn các trung tâm GDNN-GDTX sớm ổn định tổ chức, hoạt động sau sắp xếp; phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên; tham mưu đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên gắn với giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tư vấn tuyển sinh, liên thông đào tạo.
Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập chủ trì đồng hành, hướng dẫn các trường ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc bảo đảm điều kiện dạy học, công khai học phí, các khoản thu; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ chuyên môn giữa khối công lập và ngoài công lập.
Quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp
PGS-TS Nguyễn Tấn Phát giao nhiệm vụ Văn phòng Sở chủ trì chuẩn hóa, liên thông cơ sở dữ liệu ngành theo nguyên tắc "nhập một lần, dùng nhiều lần"; quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp. Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ tập huấn theo cụm việc vận hành phần mềm đánh giá viên chức theo KPI và ban hành khung danh mục công việc chuẩn cho từng vị trí. Hoàn thiện dữ liệu học bạ số; nghiên cứu khai thác, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu ngành; hoàn thiện sổ đầu bài điện tử và mở rộng triển khai đến các trung tâm GDNN-GDTX.
Phòng Giáo dục phổ thông ban hành khung hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng năng lực AI cho lãnh đạo, giáo viên các trường theo đề án. Nghiên cứu cách thức phối hợp, chia sẻ nguồn lực bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường.
Song song với đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí đội ngũ linh hoạt, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn; quan tâm đời sống, tâm tư của viên chức, người lao động để thầy cô yên tâm công tác.
Khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và rèn luyện thể chất cho học sinh; công khai, minh bạch các khoản thu, không để xảy ra lạm thu, sai phạm.
Xây dựng đơn vị theo mô hình quản trị số; cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ứng dụng AI phải đúng mục đích giáo dục, không thay thế vai trò người thầy và khả năng tư duy của học sinh; bảo đảm an toàn, đạo đức và không tạo gánh nặng cho phụ huynh.
Trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trường học; xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ, xây dựng môi trường sư phạm tôn trọng sự khác biệt và truyền cảm hứng học tập.
TP.HCM chỉ ra 6 điểm nghẽn giáo dục cần tháo gỡ
Thiếu khoảng 9.000 giáo viên, 16.000 phòng học, áp lực tuyển sinh lớp 10, bất cập trong huy động nguồn lực và chuyển đổi số… là những vấn đề được Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ ra khi xác định 6 điểm nghẽn cần tháo gỡ.
Nhằm thực hiện các nghị quyết về đột phá giáo dục và chủ đề năm học 2026-2027, tại hội nghị hiệu trưởng các trường THPT, các trung tâm GDTX-GDNN tổ chức vào ngày 10-11.10, Sở GD-ĐT TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về điều kiện dạy học, nguồn lực, quản trị và an toàn trường học. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn hướng đến đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý giáo dục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong năm học.
Thiếu khoảng 9.000 giáo viên, 16.000 phòng học
Điểm nghẽn đầu tiên là điều kiện trường lớp và đội ngũ chưa theo kịp quy mô giáo dục.
Theo thống kê được Sở GD-ĐT TP.HCM nêu, thành phố còn thiếu khoảng 9.000 giáo viên để đáp ứng định mức tối đa của Bộ GD-ĐT; thiếu khoảng 16.000 phòng học để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học.
Một số trường THPT chưa tổ chức được dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Điều kiện giữa các địa bàn sau sắp xếp chưa đồng đều; sĩ số lớp ở một số nơi còn cao, giáo viên một số môn đặc thù còn thiếu.
Huy động nguồn lực còn bất cập, cần minh bạch các khoản thu
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa còn nhiều bất cập. Hành lang pháp lý cho hợp tác công tư, liên doanh, liên kết và sử dụng tài sản công trong giáo dục chưa được vận dụng hiệu quả. Thủ tục kéo dài, quỹ đất hạn chế, thời gian hoàn vốn dài khiến lĩnh vực này chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Các cơ sở ngoài công lập còn khó tiếp cận chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng. Trong khi đó, ranh giới giữa tài trợ tự nguyện và khoản thu chưa thật rõ, dễ phát sinh phản ánh; việc quản lý, hạch toán nguồn thu từ hoạt động liên kết, dịch vụ chưa thống nhất.
Nguồn lực xã hội hóa còn tập trung ở những trường có điều kiện, trong khi trường ở địa bàn khó khăn ít huy động được, làm gia tăng chênh lệch về điều kiện giữa các trường.
Đối với khối ngoài công lập, một số cơ sở chậm khắc phục tồn tại, có trường hợp ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh. Sở xác định cần tăng cường hậu kiểm và có phương án bảo đảm quyền lợi người học khi phát sinh sự cố.
Chuyển đổi số ở một số đơn vị mới dừng ở số hóa hồ sơ
Sở GD-ĐT đánh giá chuyển đổi số chưa trở thành năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, năng lực số và ngoại ngữ chưa đồng đều.
Ở một số đơn vị, chuyển đổi số mới dừng ở số hóa hồ sơ. Thông tin cơ sở giáo dục thay đổi sau sắp xếp ảnh hưởng đến việc đồng bộ dữ liệu; vẫn còn học sinh chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Các hệ thống chưa liên thông đầy đủ khiến nhà trường phải nhập cùng một dữ liệu nhiều lần. Mức độ ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo giữa các trường cũng chưa đồng đều.
Bên cạnh đó, năng lực ngoại ngữ, tin học của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và triển khai giáo dục AI an toàn.
Áp lực chỗ học và tuyển sinh lớp 10
Dân số cơ học tăng nhanh tạo áp lực lớn về chỗ học, nhất là tại những khu vực đô thị hóa nhanh. Số học sinh tốt nghiệp THCS tăng mạnh, trong khi khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập có hạn, gây áp lực cho tuyển sinh lớp 10.
Công tác phân luồng sau THCS còn khó khăn do phụ huynh, học sinh vẫn ưu tiên vào trường THPT công lập.
Đối với giáo dục thường xuyên, nhận thức xã hội về hệ giáo dục này chưa đầy đủ, chất lượng giữa các trung tâm chưa đồng đều. Tỷ lệ học viên bỏ học khoảng 5%, tỷ lệ tốt nghiệp giảm so với năm trước; đội ngũ còn phụ thuộc nhiều vào giáo viên thỉnh giảng.
Biên chế chưa theo kịp tốc độ tăng trường, lớp
Chỉ tiêu biên chế chưa theo kịp tốc độ tăng trường, tăng lớp. Một số đơn vị, địa bàn khó tuyển dụng giáo viên; nguồn tuyển các môn đặc thù ít, chế độ đãi ngộ chưa đủ sức cạnh tranh. Giáo viên ở địa bàn xa trung tâm còn chịu chi phí sinh hoạt, đi lại cao.
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các văn bản quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với tình hình sau sắp xếp chưa được ban hành.
An toàn trường học, bán trú còn tiềm ẩn rủi ro
An toàn thực phẩm trong tổ chức bán trú còn tiềm ẩn rủi ro, nhất là ở khâu kiểm soát nhà cung cấp. Phụ huynh còn phản ánh chất lượng bữa ăn chưa tương xứng với mức thu. Một số trường thiếu cơ sở vật chất nên việc bố trí chỗ nghỉ trưa chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Bạo lực học đường và ảnh hưởng của nội dung độc hại trên không gian mạng đối với học sinh có diễn biến phức tạp. Khi xảy ra sự việc, thông tin chính thức có lúc chậm, khiến thông tin sai lệch lan truyền. Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các trường chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng, chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa.
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