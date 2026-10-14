Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ thực chất

Ngày 14.10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành kết luận của PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT, tại Hội nghị hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX-GDNN năm 2026 diễn ra vào ngày 10-11.10 vừa qua.

Trong đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát yêu cầu toàn ngành khẩn trương cụ thể hóa kết quả hội nghị thành kế hoạch của đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm, bảo đảm thực hiện đồng bộ, đạt kết quả thực chất trong năm học 2026 - 2027.

Theo đó, ngành GD-ĐT tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: Đội ngũ, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy; Tuyển sinh, cơ sở vật chất và tài chính; Chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách hành chính; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc.

Nghiên cứu tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên

Người đứng đầu ngành giáo dục giao nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát định mức, tham mưu bổ sung biên chế; đề xuất cơ chế tuyển dụng, điều động, biệt phái, hợp đồng thỉnh giảng linh hoạt, ưu tiên các môn đang thiếu. Hướng dẫn về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Tham mưu chính sách hỗ trợ nhân viên y tế, nhân viên công nghệ thông tin và giáo viên công tác xa nhà. Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức vụ sau sáp nhập.

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng, tham mưu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, hướng dẫn quy trình thực hiện, kịp thời thực hiện bổ nhiệm chức danh và xếp lương sau khi có kết quả xét thăng hạng.

Sở GD-ĐT TP.HCM xây dựng nhóm nhiệm vụ trọng tâm có những nội dung liên quan đến chính sách với giáo viên ẢNH: BÍCH THANH

Phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông hướng dẫn định mức đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm. Nghiên cứu tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Phòng Quản lý chất lượng chủ trì nghiên cứu, tham mưu phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phân bố điểm học, ưu tiên theo khoảng cách địa lý, cư trú thực tế của học sinh; nghiên cứu xây dựng đề án đánh giá năng lực học sinh đầu cấp.

Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và ĐH chủ trì hướng dẫn các trung tâm GDNN-GDTX sớm ổn định tổ chức, hoạt động sau sắp xếp; phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên; tham mưu đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên gắn với giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tư vấn tuyển sinh, liên thông đào tạo.

Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập chủ trì đồng hành, hướng dẫn các trường ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc bảo đảm điều kiện dạy học, công khai học phí, các khoản thu; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ chuyên môn giữa khối công lập và ngoài công lập.

Quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát giao nhiệm vụ Văn phòng Sở chủ trì chuẩn hóa, liên thông cơ sở dữ liệu ngành theo nguyên tắc "nhập một lần, dùng nhiều lần"; quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp. Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ tập huấn theo cụm việc vận hành phần mềm đánh giá viên chức theo KPI và ban hành khung danh mục công việc chuẩn cho từng vị trí. Hoàn thiện dữ liệu học bạ số; nghiên cứu khai thác, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu ngành; hoàn thiện sổ đầu bài điện tử và mở rộng triển khai đến các trung tâm GDNN-GDTX.

Phòng Giáo dục phổ thông ban hành khung hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng năng lực AI cho lãnh đạo, giáo viên các trường theo đề án. Nghiên cứu cách thức phối hợp, chia sẻ nguồn lực bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường.

Song song với đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí đội ngũ linh hoạt, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn; quan tâm đời sống, tâm tư của viên chức, người lao động để thầy cô yên tâm công tác.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tại Hội nghị hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX-GDNN năm 2026 ẢNH: B.K

Khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và rèn luyện thể chất cho học sinh; công khai, minh bạch các khoản thu, không để xảy ra lạm thu, sai phạm.

Xây dựng đơn vị theo mô hình quản trị số; cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Ứng dụng AI phải đúng mục đích giáo dục, không thay thế vai trò người thầy và khả năng tư duy của học sinh; bảo đảm an toàn, đạo đức và không tạo gánh nặng cho phụ huynh.

Trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trường học; xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ, xây dựng môi trường sư phạm tôn trọng sự khác biệt và truyền cảm hứng học tập.