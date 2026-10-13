Công việc, thời gian nào giáo viên TP.HCM được tính thu nhập tăng thêm theo 4 mức?

Khi nào giáo viên nghỉ hè được tính thu nhập tăng thêm?

Theo quy định của UBND TP.HCM về xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc xác định số ngày làm việc thực tế là một trong những căn cứ để xem xét chi khoản thu nhập này.

Giáo viên, giảng viên tại TP.HCM không được tính thu nhập tăng thêm trong những ngày nghỉ hè nếu không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Đối với ngành GD-ĐT, UBND TP.HCM quy định phân biệt giữa thời gian năm học và thời gian nghỉ hè của giáo viên, giảng viên.

Cụ thể, trong năm học, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định, thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của cấp có thẩm quyền và không thuộc các trường hợp nghỉ không được tính ngày làm việc thực tế thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Trong thời gian hè, giáo viên, giảng viên thực hiện theo quy định về số ngày làm việc thực tế và cách tính ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Giáo viên TP.HCM được tính thu nhập tăng thêm theo quy định mới áp dụng từ quý 3 ẢNH: BÍCH THANH

Theo đó, số ngày làm việc thực tế là những ngày cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. Căn cứ số ngày làm việc thực tế, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc chi thu nhập tăng thêm.

Đáng chú ý, quy định nêu rõ những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành GD-ĐT mà không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục sẽ không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Như vậy, giáo viên nghỉ hè không mặc nhiên được tính ngày làm việc thực tế để hưởng khoản thu nhập này. Trường hợp được phân công chính thức bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian hè, số ngày làm việc thực tế sẽ được xem xét theo quy định.

Ngoài thời gian nghỉ hè không có phân công nhiệm vụ chuyên môn bằng văn bản, các ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau hoặc nghỉ điều trị chấn thương do tai nạn lao động cũng không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Tương tự, những ngày tham gia chương trình học theo hệ tập trung mà không được cấp có thẩm quyền phân công công tác và đã bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện cũng không được tính.

Kết quả đánh giá hằng quý được chia thành 4 mức

Theo quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mà UBND TP.HCM ban hành vào ngày 9.10 vừa qua, kết quả đánh giá hằng quý được chia thành 4 mức:

Người đạt từ 90 điểm trở lên thuộc mức 1, được hưởng 100% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định;

Người đạt từ 85 đến dưới 90 điểm thuộc mức 2, hưởng 90% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định;

Người đạt từ 70 đến dưới 85 điểm thuộc mức 3, hưởng 80% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định;

Người đạt dưới 70 điểm thuộc mức 4 và không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Kết quả đánh giá hằng quý của giáo viên được chia thành 4 mức ẢNH: BÍCH THANH

Theo mức chi thu nhập tăng thêm năm 2026, nhóm hưởng theo hệ số có mức tối đa 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ; nhóm hưởng theo số tiền cụ thể có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, theo quy định cũ, thu nhập tăng thêm được tính theo 3 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên được hưởng 100% mức chi tối đa; người đạt từ 75 đến dưới 90 điểm hưởng 80%; người đạt dưới 75 điểm không được hưởng thu nhập tăng thêm.