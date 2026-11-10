Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 10.11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND và thông qua các tờ trình thông qua các nghị quyết cá biệt.

HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) khai mạc sáng 10.11 ẢNH: NAM LONG

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua tờ trình miễn nhiệm và cho thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đặng Văn Chính từ ngày 4.11 để hưởng chế độ chính sách theo nguyện vọng và bà Nguyễn Thị Bé Mười được điều động bổ nhiệm làm Bí thư phường Phú Tân.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính và ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh ẢNH: NAM LONG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (42 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình chuyên môn tiến sĩ quản lý công, thạc sĩ quản lý hành chính công, đại học hành chính.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (50 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật, đại học cơ khí chuyên dùng.

Ông Dương Văn Phúc (55 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận hoa chúc mừng ẢNH: NAM LONG

Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Long có 6 Phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.