    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

    Nam Long
    Nam Long
    HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh.

    Ngày 10.11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND và thông qua các tờ trình thông qua các nghị quyết cá biệt.

    Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

    HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) khai mạc sáng 10.11

    ẢNH: NAM LONG

     

    Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua tờ trình miễn nhiệm và cho thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đặng Văn Chính từ ngày 4.11 để hưởng chế độ chính sách theo nguyện vọng và bà Nguyễn Thị Bé Mười được điều động bổ nhiệm làm Bí thư phường Phú Tân.

    Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 2.

    Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

    ẢNH: NAM LONG


    HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính và ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng.

    Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 3.

    Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh

    ẢNH: NAM LONG

    Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (42 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình chuyên môn tiến sĩ quản lý công, thạc sĩ quản lý hành chính công, đại học hành chính.

    Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (50 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật, đại học cơ khí chuyên dùng.

    Ông Dương Văn Phúc (55 tuổi, quê Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

    Vĩnh Long có thêm 3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 4.

    3 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận hoa chúc mừng

    ẢNH: NAM LONG

    Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Long có 6 Phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

    Tin liên quan

    Quảng Ninh có tân phó chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

    Quảng Ninh có tân phó chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

    HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nghiêm Xuân Cường giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh, bầu các ông Lê Văn Ánh và Nguyễn Văn Công giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh.

    Khám phá thêm chủ đề

    3 tân phó chủ tịch tỉnh miễn nhiệm Bầu phó chủ tịch tỉnh nhân sự vĩnh long Lãnh đạo Vĩnh Long

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận