Lâm Đồng phân công lại nhiệm vụ chủ tịch và 6 phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 6.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi kiện toàn nhân sự với việc bổ sung một Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Bá Út, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Hồ Văn Mười phụ trách toàn diện, trực tiếp theo dõi 14 địa bàn

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh, đầu tư trong và ngoài nước, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông cũng trực tiếp theo dõi công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan được giao theo dõi gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ẢNH: QUẾ HÀ

Về địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phụ trách 4 phường: Bình Thuận, Nam Gia Nghĩa, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt; 9 xã: Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đông Giang, La Dạ, Hàm Thuận Bắc, Kiến Đức, Quảng Tín, Tà Đùng và đặc khu Phú Quý.

Sáu phó chủ tịch phụ trách những lĩnh vực chuyên ngành nào?

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải được phân công điều hành công việc chung khi Chủ tịch vắng mặt. Ông phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông, quy hoạch đô thị, bất động sản, khu công nghiệp, khu kinh tế, dự án PPP và các dự án trọng điểm; đồng thời theo dõi các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Các đơn vị được giao theo dõi gồm Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Địa bàn ông Hải phụ trách gồm 6 phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Tiến Thành, Phan Thiết, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và 14 xã: Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Hàm Thạnh, Tuyên Quang, Đắc Wil, Cư Jút, Trà Tân, Vĩnh Hảo, Liên Hương, Tuy Phong, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hải Ninh, Phan Sơn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ẢNH: QUẾ HÀ

Phó chủ tịch Võ Ngọc Hiệp phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, giải ngân vốn, quản lý giá, tài sản công, thuế, phí, hải quan, tín dụng, đấu thầu và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Ông theo dõi Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh cùng các ban quản lý dự án và đơn vị tài chính liên quan.

Địa bàn phụ trách gồm 3 phường: Mũi Né, Hàm Thắng, Phú Thủy và 17 xã: Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Sơn Điền, Hàm Kiệm, Nam Dong, Đắk Mil, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Nam Thành, Sông Lũy, Nam Đà, Krông Nô, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3.

Phó chủ tịch Nguyễn Minh phụ trách các lĩnh vực giáo dục, tư pháp, thi hành án, ngoại vụ, công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phòng chống tội phạm và ma túy; đồng thời quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Các đơn vị được giao theo dõi gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Ông phụ trách 4 phường thuộc địa bàn thành phố Bảo Lộc (cũ) và 16 xã, gồm: Ninh Gia, Hiệp Thạnh, Bảo Lâm 1, Đức Trọng, Sơn Mỹ, Tân Hải, Tân Thành, Nhân Cơ, Quảng Tân, Đắk Song, Quảng Khê, Quảng Sơn, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5.

Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc được giao phụ trách các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đất đai, tài nguyên nước, môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Ông theo dõi Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia và những đơn vị liên quan.

Địa bàn phụ trách gồm phường Lâm Viên - Đà Lạt, La Gi và 18 xã, trong đó có: Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tân Lập, Thuận Hạnh, Đức An, Trường Xuân, Lạc Dương, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập, D'Ran, Tà Hine, Tà Năng, Thuận An, Đức Lập.

Phó chủ tịch Đinh Văn Tuấn phụ trách các lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản và truyền thông.

Ông theo dõi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Địa bàn phụ trách gồm phường Phước Hội và 16 xã: Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Tân Minh, Suối Kiết, Tánh Linh, Nâm Nung, Quảng Phú, Quảng Hòa, Đắc Sắc, Di Linh, Hòa Ninh, Bảo Thuận, Hồng Sơn, Đức Linh, Hoài Đức.

Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Bá Út (cầm hoa) được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 28.10 ẢNH: CTTĐT

Tân Phó chủ tịch Nguyễn Bá Út phụ trách công thương, khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Đáng chú ý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út (vừa được HĐND tỉnh bầu ngày 28.10 và được Thủ tướng phê chuẩn ngày 2.11) được phân công phụ trách các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, logistics, quản lý thị trường.

Bên cạnh đó, ông Út còn phụ trách các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng số, viễn thông và sở hữu trí tuệ.

Các cơ quan được giao theo dõi gồm Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (theo dõi từ ngày 1.1.2027).

Về địa bàn, ông Nguyễn Bá Út trực tiếp phụ trách 13 xã, gồm: Tân Hội, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Đam Rông 1, Hồng Thái, Hòa Thắng, Lương Sơn, Quảng Trực, Tuy Đức, Hàm Thuận và Hàm Liêm.