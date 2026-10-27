Quy hoạch hồ Tuyền Lâm đến năm 2050 ra sao?

Ngày 26.10, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Ban quản lý) cho biết hồ sơ quy hoạch chung khu du lịch đến năm 2050 đã được trình thẩm định. Ngày 24.10, Sở Xây dựng có văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định và UBND các phường, xã liên quan.

Trước đó, ngày 6.6, sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, Ban quản lý đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan lập, rà soát, hoàn thiện đồ án.

Một góc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Đề xuất đầu tư hạ tầng hơn 1.100 tỉ đồng

Đồ án quy hoạch hướng đến tổ chức lại không gian phát triển, xác định chức năng từng phân khu, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và tăng cường kết nối giữa các dự án. Việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, tài nguyên rừng, hạn chế tác động đến mặt nước và môi trường tự nhiên.

Quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050 đề xuất 7 tuyến đường kết nối với tổng chiều dài khoảng 5,75 km ẢNH: LÂM VIÊN

Về giao thông, quy hoạch đề xuất xây dựng 7 tuyến đường kết nối với tổng chiều dài khoảng 5,75 km, bổ sung 3 cầu cảnh quan và các tuyến đường đi dạo ven hồ. Mạng lưới giao thông xanh được định hướng kết nối các khu chức năng, cải thiện khả năng tiếp cận và tổ chức hoạt động du lịch.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư hạ tầng ưu tiên dự kiến khoảng 836 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Các hạng mục gồm cầu, đường kết nối hai nhánh hồ; hệ thống xử lý nước thải tập trung; đường đi bộ ven hồ; cải tạo hệ thống thoát nước, giao thông hiện hữu và xây dựng kè chống sạt lở.

Hồ Tuyền Lâm, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050, nhu cầu vốn dự kiến khoảng 350 tỉ đồng, huy động từ ngân sách, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc hoàn thiện quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở đầu tư đồng bộ hạ tầng dùng chung, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư và bảo vệ giá trị danh lam thắng cảnh hồ Tuyền Lâm.

17 dự án chưa đưa vào hoạt động kinh doanh

Theo Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, khu du lịch hiện có 33 dự án đầu tư ngoài ngân sách được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, không tính 6 dự án đã có quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư.

Tổng vốn đăng ký của 33 dự án khoảng 9.605,8 tỉ đồng, trong đó vốn đã thực hiện khoảng 6.903,83 tỉ đồng. Có 16 dự án đã đưa vào khai thác kinh doanh, với vốn đầu tư thực hiện hơn 3.047,94 tỉ đồng. Trong khi đó, 17 dự án còn lại đang triển khai, chưa đưa vào hoạt động theo tiến độ và nội dung được cấp phép.

Đường hầm điêu khắc trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm được đưa vào hoạt động từ năm 2012 ẢNH: LÂM VIÊN

Các dự án đã hoạt động hình thành nhiều sản phẩm du lịch như tham quan, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng, với hơn 1.000 phòng lưu trú. Hoạt động của các dự án góp phần thu hút du khách, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động và đóng góp ngân sách.

Tuy nhiên, phần lớn trong số 17 dự án đang triển khai đã hết tiến độ đầu tư. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án.

Khu biệt thự bỏ hoang nhiều năm tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, 2 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm khu nghỉ dưỡng - làng nghệ sĩ Đào Nguyên và khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn - Đà Lạt. Tỉnh cũng thống nhất chủ trương gia hạn tiến độ cho 3 dự án của Công ty CP du lịch sinh thái Lạc Nam, Công ty CP Nhật Nguyên và Công ty CP làng Bình An.

Ban quản lý đang tiếp tục cử viên chức tham gia các tổ công tác của UBND tỉnh để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, thúc đẩy tiến độ những dự án đủ điều kiện triển khai.

Hạ tầng vẫn là điểm nghẽn

Bên cạnh tình trạng chậm tiến độ của các dự án, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm còn gặp khó khăn trong công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Quy hoạch chung được triển khai trong thời gian dài đã phát sinh một số nội dung không còn phù hợp thực tiễn, khiến việc lập lại quy hoạch cần thêm thời gian.

Khoảng 19 dự án tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có ranh giới giao đất chồng lấn vào hệ thống đường giao thông ẢNH: LÂM VIÊN

Qua rà soát, khoảng 19 dự án có ranh giới giao đất chồng lấn vào hệ thống đường giao thông, trong khi 6 dự án có ranh giới giao đất chồng lấn nhau.

Có 12 dự án được giao diện tích đất nhỏ hơn diện tích theo giấy chứng nhận đầu tư; 3 dự án được giao diện tích đất lớn hơn diện tích theo giấy chứng nhận đầu tư.

Hệ thống điện chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm còn nhiều bất cập. ẢNH: LÂM VIÊN

Hạ tầng kỹ thuật cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển. Các hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung còn bất cập. Hệ thống thu gom rác chưa vận hành, viễn thông cần nâng cấp, thời gian chiếu sáng công cộng còn hạn chế.

Những tồn tại này đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy hoạch, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu và tăng cường quản lý hoạt động đầu tư. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát từng dự án, xử lý các trường hợp chậm tiến độ và hỗ trợ những nhà đầu tư có khả năng triển khai, hướng đến phát triển khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đồng bộ, bền vững đến năm 2050.