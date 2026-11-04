Lâm Đồng tìm nguồn tài trợ 100 tỉ đồng cho Festival Hoa Đà Lạt

Ngày 4.11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban Tài chính - Vận động tài trợ Festival Hoa Đà Lạt 2026 vừa triển khai kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hóa phục vụ lễ hội. Theo đó, 7 sở, ngành, đơn vị được giao chỉ tiêu vận động tài trợ, mỗi đơn vị 15 tỉ đồng.

Ban Tài chính - Vận động tài trợ do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng ban. Các đơn vị được giao chỉ tiêu gồm: Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Đây là những cơ quan, đơn vị có khả năng kết nối, vận động doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý và phụ trách. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng huy động sự tham gia của UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt cùng các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn.

Hình ảnh thiên thần nhỏ được trang trí bên cạnh những trái dâu tây, đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Không áp đặt doanh nghiệp đóng góp tài chính

Đáng chú ý, kế hoạch vận động tài trợ nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được áp đặt, gây sức ép hoặc làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp tài chính bắt buộc đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân.

Tỉnh không đặt vấn đề huy động tài trợ bằng mệnh lệnh hành chính mà hướng đến sự đồng hành trên cơ sở hợp tác, chia sẻ và cùng có lợi. Hoạt động xã hội hóa phải bảo đảm thực chất, tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà tài trợ.

Theo kế hoạch, tùy giá trị đóng góp, các nhà tài trợ sẽ được phân thành nhiều cấp độ với những quyền lợi tương ứng. Cụ thể, nhà tài trợ chính có mức tài trợ từ 20 tỉ đồng trở lên; nhà tài trợ kim cương từ 10 tỉ đồng đến dưới 20 tỉ đồng; nhà tài trợ vàng từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng; nhà tài trợ bạc từ 3 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng và nhà tài trợ đồng từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng.

Để tránh tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị cùng vận động một doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu các sở, ngành trao đổi thông tin với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch trước khi triển khai vận động.

Các nhà tài trợ Festival Hoa Đà Lạt được hưởng những quyền lợi khác nhau tùy theo giá trị tài trợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Festival Hoa Đà Lạt lan tỏa thương hiệu phố ngàn hoa

Lâm Đồng đặt mục tiêu huy động tối thiểu 100 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa để tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của vùng đất cao nguyên.

Qua nhiều kỳ tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành dấu ấn riêng, góp phần khẳng định thương hiệu thành phố hoa. Lễ hội không chỉ tôn vinh ngành hoa mà còn tạo cơ hội quảng bá nông nghiệp công nghệ cao, kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư, kích cầu du lịch và mở rộng hợp tác cho doanh nghiệp.

Tiểu cảnh trang trí thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO phục vụ lễ hội hoa Đà Lạt 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đặc biệt, sau khi Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI còn là dịp giới thiệu không gian phát triển mới, hội tụ lợi thế cao nguyên, biển và đại ngàn.

Thông qua lễ hội, tỉnh kỳ vọng quảng bá rộng rãi hơn những tiềm năng, bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch và thế mạnh kinh tế đến du khách, nhà đầu tư trong nước và quốc tế; qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa trong giai đoạn mới.