Thầy giáo ở Đà Lạt được nhận lại sau gần 20 năm bị buộc thôi việc

Ngày 2.11, ông Lê Cao Tánh (54 tuổi), nguyên giáo viên Trường THPT bán công Nguyễn Du (nay là Trường THCS Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đã nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc từ ngày 1.11, sau gần 20 năm bị buộc thôi việc và nhiều năm theo đuổi vụ kiện.

Ông Lê Cao Tánh (đứng giữa) nhận thông báo trở lại giảng dạy từ ngày 1.11.2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Vụ kiện trải qua 14 bản án, quyết định

Ông Lê Cao Tánh từng dạy môn giáo dục công dân và ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du (thành phố Đà Lạt cũ). Tháng 12.2006, ông bị hiệu trưởng nhà trường ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc sau một sự việc xảy ra trong giờ ra chơi.

Theo thông tin vụ việc, khi đang đi ở sân trường, ông Tánh bị một học sinh gọi tên và chửi tục. Không kiềm chế được nóng giận, ông dùng tay tát vào mặt học sinh, khiến em bị chảy máu mũi.

Sau đó, cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc không tương xứng với hành vi vi phạm và trái quy định pháp luật, ông Tánh nhiều lần khiếu nại nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Sau đó, ông khởi kiện nhà trường ra tòa.

Ông Lê Cao Tánh được nhận lại làm việc sau vụ kiện trải qua 14 bản án, quyết định ẢNH: LÂM VIÊN

Từ năm 2008 đến năm 2021, tranh chấp lao động giữa ông Tánh và nhà trường trải qua nhiều lần xét xử ở các cấp tòa. Tổng cộng có 14 bản án, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm các bản án của tòa án và quyết định kháng nghị của viện kiểm sát.

Vụ việc được xem xét qua các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm tại TAND thành phố Đà Lạt (cũ), TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND tối cao.

Theo quyết định giám đốc thẩm, Trường THCS Nguyễn Du phải tiếp nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm giáo viên, đồng thời thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Nhà trường trả gần 1,2 tỉ đồng trong 3 đợt

Theo phán quyết của tòa, Trường THCS Nguyễn Du phải trả cho ông Lê Cao Tánh hơn 614 triệu đồng tiền lương, tính từ thời điểm bị buộc thôi việc (tháng 12.2006) đến tháng 1.2020; đồng thời phải tiếp tục thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm từ năm 2020 đến khi ông được tiếp nhận trở lại làm việc.

Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du và ông Lê Cao Tánh đã thống nhất phương án thanh toán tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng thành 3 đợt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo tính toán, khoản tiền lương từ tháng 1.2020 đến tháng 10.2026 là hơn 554 triệu đồng. Cộng với khoản tiền hơn 614 triệu đồng theo phán quyết của tòa, tổng số tiền nhà trường phải thanh toán gần 1,2 tỉ đồng.

Ông Tánh cho biết do hoàn cảnh nhà trường còn nhiều khó khăn, nên ông chấp nhận không yêu cầu thanh toán khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án, ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Sáng 2.11, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du và ông Tánh thống nhất phương án thanh toán gần 1,2 tỉ đồng tiền lương còn phải chi trả. Số tiền này được chia thành 3 đợt, mỗi đợt 400 triệu đồng, dự kiến vào tháng 12.2026, tháng 12.2027 và tháng 3.2028.

Buổi làm việc có sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng và lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng giải thích cách tính tiền lương và các chế độ bảo hiểm cho ông Lê Cao Tánh ẢNH: LÂM VIÊN

Việc ông Tánh được tiếp nhận trở lại làm giáo viên và hai bên thống nhất phương án thanh toán tiền lương đánh dấu bước tiến trong quá trình thực hiện các phán quyết của tòa án sau nhiều năm tranh chấp. Việc chi trả theo thỏa thuận sẽ tiếp tục được thực hiện trong các năm tới.