Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 28.10, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Nguyễn Bá Út (thứ hai từ trái sang) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh ẢNH: C.T.V

Ông Nguyễn Bá Út sinh ngày 26.12.1979, quê tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ kỹ sư địa kỹ thuật, cử nhân ngôn ngữ, thạc sĩ quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Út giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, phụ trách các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường và năng lượng.

Các đại biểu tham gia bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chiều 28.10 ẢNH: CTV

Đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND tỉnh Lâm Đồng được phê chuẩn 6 phó chủ tịch. Tuy nhiên, ngày 4.9.2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc bầu ông Nguyễn Bá Út góp phần kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Cũng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án điều chỉnh, dự án được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, với nền đường rộng 22 m, gồm 4 làn xe cao tốc, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục và vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng thông qua nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai.

Theo đó, tỉnh thống nhất điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích 272,603 km², về thành phố Đồng Nai quản lý. Phần diện tích này không bao gồm các tuyến đường giao thông hiện hữu đã được cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng đường giao thông.

Khu vực dự kiến điều chỉnh gồm một phần diện tích thuộc các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng giảm từ 24.239,10 km² xuống còn 23.966,497 km², tương ứng giảm 272,603 km². Đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số của tỉnh vẫn giữ nguyên so với trước khi điều chỉnh địa giới hành chính.