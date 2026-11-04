Những không gian hoa kể chuyện văn hóa Đà Lạt trước mùa lễ hội

Khu vực quanh đài phun nước trung tâm Đà Lạt đang dần khoác lên diện mạo mới với những mô hình nghệ thuật bằng hoa. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đang khẩn trương lắp đặt, chăm chút từng chi tiết để các tác phẩm kịp hoàn thiện trước thềm lễ hội.

Đây là một trong những điểm nhấn được chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt năm nay, với các mô hình trưng bày tại khu vực đài phun nước gần cầu Ông Đạo và cổng chợ đêm Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Đà Lạt rực rỡ sắc hoa trước thềm Festival hoa năm 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Dù chưa hoàn thiện, các mô hình đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Nổi bật là hình tượng thiên thần nhỏ bên trái dâu tây – đặc sản của Đà Lạt; những nhạc cụ khổng lồ kết bằng hoa và lá, gợi nhắc danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO về âm nhạc; hình ảnh người phụ nữ gắn bó với nghề trồng hoa và chú dê chào đón năm mới Đinh Mùi 2027.

Mỗi tạo hình mang một câu chuyện riêng, gắn với những nét đặc trưng của Đà Lạt. Qua đó, hoa không chỉ là vật liệu trang trí mà còn trở thành chất liệu nghệ thuật, kết nối nghề trồng hoa với âm nhạc, đời sống và văn hóa địa phương.

Các mô hình hoa trưng bày tại khu vực đài phun nước ẢNH: LÂM VIÊN

Nhạc cụ khổng lồ kết bằng hoa và lá ẢNH: LÂM VIÊN

Hình ảnh thiên thần nhỏ bên trái dâu tây - đặc sản của Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 3.11, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm, cho biết đơn vị đã khởi động công tác chuẩn bị từ 6 tháng trước. Sau khi ý tưởng được tuyển chọn, các nghệ nhân mất khoảng 4 tháng để tạo nên những cụm biểu tượng hoa. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật tạo hình, mỹ thuật và kỹ năng chăm sóc hoa tươi, nhằm bảo đảm các tác phẩm vừa có tính thẩm mỹ, vừa giữ được độ tươi và sức sống của hoa.

Bên cạnh các mô hình tại khu vực đài phun nước, một công trình hoa cũng được thực hiện bên hồ Xuân Hương, phía trước chùa Quán Thế Âm. Tổng kinh phí dành cho hai công trình này khoảng 950 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 xe hoa lớn lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Nhật Bản đang được chuẩn bị cho lễ hội. Hoa tươi cũng được tài trợ để trang trí các chương trình khai mạc và bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2026, với tổng giá trị ước tính khoảng 3,5 tỉ đồng.

Những con đường hoa kết nối không gian lễ hội

Không chỉ tại các khu vực trưng bày mô hình nghệ thuật, nhiều tuyến đường và không gian công cộng ở Đà Lạt cũng đang được trang trí hoa, tiểu cảnh để chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Những ngày đầu tháng 11, đường Đinh Tiên Hoàng được tô điểm bằng những hàng hoa đỏ dọc hai bên lề. Công trình do dự án HAUS Da Lat thực hiện, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực trung tâm. Đây cũng là nơi diễn ra đêm bế mạc Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Những "nhạc cụ" khổng lồ gợi nhắc danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO ẢNH: LÂM VIÊN

Nghệ nhân chăm sóc hoa ẢNH: LÂM VIÊN





Đường Đinh Tiên Hoàng được trồng thêm hoa đỏ dọc hai bên lề đường ẢNH: LÂM VIÊN

Trên đường Mai Anh Đào, TTC Thung lũng Tình yêu cũng trồng thêm hoa dọc tuyến đường dài hơn 1,8 km, góp phần tạo nên diện mạo rực rỡ cho khu vực.

Trong hơn một tháng qua, hoạt động trồng hoa, thiết kế tiểu cảnh và trang trí cảnh quan được triển khai tại nhiều khu vực thuộc các phường trung tâm Đà Lạt.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cũng chuẩn bị gần 100.000 chậu hoa cùng vật liệu tạo hình linh vật, thực hiện các đường hoa và tiểu cảnh quanh hồ Xuân Hương, trên những tuyến phố như Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu...

Du khách Anh Nabiev Azamat thích thú với đường hoa Đinh Tiên Hoàng ẢNH: LÂM VIÊN

Đường Mai Anh Đào (phường Lâm Viên - Đà Lạt) rực rỡ sắc hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Những chú ong trên đường hoa Lê Đại Hành ẢNH: LÂM VIÊN

Từ những mô hình nghệ thuật bằng hoa đến các tuyến đường, tiểu cảnh được trang trí, nhiều không gian thưởng lãm và trải nghiệm đang dần hình thành trên phố núi. Sự tham gia của doanh nghiệp, các đơn vị và cộng đồng địa phương góp phần tạo nên diện mạo cho Festival Hoa Đà Lạt 2026, đồng thời đưa hoa trở thành chất liệu kết nối cảnh quan, nghề trồng hoa và những câu chuyện văn hóa của vùng đất này.