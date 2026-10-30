Lễ hội nhạc jazz miễn phí lần đầu đến với khán giả Đà Lạt

Ngày 30.10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội nhạc jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Đây là lần đầu tiên Đà Lạt tổ chức lễ hội jazz quy mô quốc tế.

Phối cảnh sân khấu Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt ẢNH: BTC

Diễn ra trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam và thế giới, mang đến cơ hội thưởng thức jazz trong những không gian đặc trưng của phố núi.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết lễ hội góp phần làm phong phú các hoạt động nghệ thuật tại Festival Hoa Đà Lạt. Thông qua giao lưu âm nhạc quốc tế, tỉnh mong muốn phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật, gắn kết với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, từng bước đưa Đà Lạt trở thành điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật.

Ba ngày, ba không gian thưởng thức jazz

Theo kế hoạch, đêm khai mạc diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 6.11 tại quảng trường Lâm Viên. Chương trình được tổ chức ngoài trời, bên hồ Xuân Hương và miễn phí vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân, du khách cùng thưởng thức jazz.

Ngày 7.11, lễ hội tiếp tục tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Ngày 8.11, chương trình khép lại tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat, số 1 Đinh Tiên Hoàng, với hoạt động dành cho khách mời.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết lễ hội nhạc jazz quốc tế góp phần làm phong phú các hoạt động nghệ thuật tại Festival Hoa Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn, cho biết lễ hội có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Mỹ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Đại diện Việt Nam có Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Nguyên Lê, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa...

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, điểm nhấn của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 là sự tập trung vào dòng nhạc jazz, với đội hình nghệ sĩ quốc tế và chuỗi chương trình kéo dài ba ngày tại Đà Lạt.

Khuôn viên dự án HAUS Da Lat, một trong những địa điểm tổ chức Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Bên cạnh những màn trình diễn riêng, ban tổ chức còn xây dựng các cuộc kết hợp âm nhạc mang dấu ấn Việt Nam. Nghệ sĩ Nguyên Lê sẽ kết hợp với ca sĩ Hồng Nhung trong không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn dự kiến đưa chất liệu bản địa, giai điệu và nhạc cụ truyền thống vào phần trình diễn, tạo sự giao thoa giữa jazz và âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - tổng đạo diễn chương trình ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, nghệ sĩ Hoài Sa sẽ làm mới những ca khúc quen thuộc bằng ngôn ngữ jazz, qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Nhạc sĩ Đức Trí mang dự án Musique de Salon cùng ban nhạc đến Đà Lạt, dành riêng một không gian biểu diễn cho dòng nhạc này.

Jazz kết nối di sản và văn hóa Đà Lạt

Lý giải việc chọn Đà Lạt làm nơi khởi đầu cho Vietnam Jazz Heritage Festival, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Đà Lạt không chỉ hấp dẫn về du lịch mà còn có nền tảng văn hóa đặc biệt. Từ "heritage" (di sản) trong tên gọi lễ hội thể hiện thông điệp về cuộc đối thoại giữa đô thị mang dấu ấn di sản với nhạc jazz có lịch sử phát triển lâu đời.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, kiến trúc cũng là một hình thái nghệ thuật. Vì vậy, sự kết hợp giữa jazz và những công trình kiến trúc cổ ở Đà Lạt có thể gợi mở những liên tưởng về văn hóa, lịch sử, di sản, cảnh quan thiên nhiên và không gian đô thị nơi đây.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 tại Lâm Đồng ẢNH: THÀNH KHIÊM

Đặc biệt, cách đây 3 năm, ngày 31.10.2023, Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Danh hiệu này vừa ghi nhận tiềm năng âm nhạc của Đà Lạt, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật, thúc đẩy sáng tạo và mở rộng giao lưu quốc tế.

Đại diện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng nhìn nhận việc tổ chức lễ hội là bước đi cụ thể nhằm phát huy danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch. Qua đó, Đà Lạt có thêm một sự kiện nghệ thuật mang tính quốc tế, tạo cơ hội để nghệ sĩ trong nước giao lưu, giới thiệu sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 kết nối các giá trị di sản, văn hóa Đà Lạt với nhạc jazz quốc tế ẢNH: VÕ TRANG

Không chỉ dừng lại ở ba ngày biểu diễn, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 được kỳ vọng góp thêm sắc màu cho đời sống văn hóa Đà Lạt, đưa âm nhạc đến gần hơn với cảnh quan, kiến trúc và nhịp sống đô thị; qua đó, những giá trị văn hóa có thể trở thành một phần sức hấp dẫn của điểm đến, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng gắn với công nghiệp văn hóa và sáng tạo.